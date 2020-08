Magazine Thammy Miranda posta foto fofa com Bento e afirma: “Ser pai é ter coragem”

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Thammy Miranda e o filho, Bento. (Foto: Reprodução/Instagram)

Thammy Miranda usou seu Instagram para postar uma foto com Bento, de 6 meses de idade, em meio a ataques pela campanha de Dia dos Pais para a empresa de cosméticos Natura.

“Ser pai é ter coragem de enfrentar os seus medos e ensinar pelo exemplo. Ser pai é ter coragem de cuidar e vivenciar todas as fases com o seu filho”, escreveu o filho de Gretchen, que é casado com a influencer Andressa Miranda.

Nas últimas semanas, Thammy tem sido alvo de haters por estrelar a campanha de Dia dos Pais. Internautas têm criticado a escolha por causa do gênero de Thammy, que é um homem trans.

Recentemente, em entrevista à Quem, Thammy falou sobre o assunto. “As pessoas, quando criticam, falam mais sobre elas do que sobre mim! Todas as críticas que eu recebi são uma forma das pessoas exporem suas próprias frustrações. Só posso dizer que lamento não poder ser pai do filho de todos eles, porque eles teriam o melhor pai do mundo”, declarou.

O ator falou da importância de participar de uma propaganda desse tipo. “A minha luta diária é muito grande e algumas situações acabam passando despercebidas em relação à responsabilidade e à representatividade que tenho. Toda história de vida vem com uma missão e a minha, talvez, seja quebrar barreiras e provar que o amor sempre vai vencer”, afirmou.

“Thammy está fazendo história”

Andressa não escondeu o orgulho que sente do marido. “A gente só colhe aquilo que a gente planta. E o Thammy é uma pessoa de bom caráter, de bom coração. E Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito por trás. Acredito que história de vida do Thammy traz uma missão. Ele vai deixar um legado de uma nova fase, da história que a gente está vivendo de quebra de preconceitos e de novos valores. Vai deixar uma lição de vida de que o que importa é o amor, a fé e a bondade. Ele está fazendo história”, disse.

A influencer ainda exaltou o ator como pai e como marido. “Queria que todas as mulheres pudessem ter um pai, um marido tão bom, dedicado, presente, participativo como Thammy é. A maior reclamação que escuto das mulheres que me acompanham é essa, como o marido é ausente como companheiro e como pai”, finalizou.

