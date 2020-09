Celebridades Luísa Sonza e Vitão assumem relacionamento e Whindersson Nunes brinca com situação

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Luísa Sonza e Vitão postaram fotos juntos. Foto: Reprodução/Instagram Luísa Sonza e Vitão postaram fotos juntos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza e Vitão assumiram o relacionamento em postagens nos perfis dos cantores no Instagram na quinta-feira (10). Whindersson Nunes também fez postagem e brincou com a situação.

“Eu já sabia!”, comentou David Brazil. “Deixa eu me expressarrrrrrrrr”, escreveu a ex-BBB Flay. “Lindossss”, postou Cleo. “Felicidades amiga te amo”, comentou MC Rebecca.

Luísa Sonza se separou de Whindersson Nunes em abril deste ano. No Twitter, o comediante aproveitou o anúncio do relacionamento da ex-esposa para brincar com a situação.

“Serase tem sofrencia no albo do matue”, escreveu ele. “no dele eu num sei migo, mas no meu… Fazendo careta precisando tamo aí”, respondeu Marilia Mendonça.

Serase tem sofrencia no albo do matue — Whindersson Nunes (@whindersson) September 10, 2020

