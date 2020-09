Magazine Camilla Camargo fala sobre sua segunda gravidez e as restrições na pandemia

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Em seu Instagram, Camilla Camargo celebrou a segunda gravidez e encantou os seguidores com a notícia. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mãe de segunda viagem é como Camilla Camargo se definiu no Instagram quando contou aos fãs que está grávida de seu segundo bebê. Mãe de Joaquim, de um ano, a atriz conta que o acontecimento não planejado, principalmente no meio de uma pandemia, mas que sempre sonhou com duas crianças.

Confira aqui alguns trechos do papo de Camilla com a Revista Ela.

1-Exatamente quando e como você descobriu que estava grávida?

No fim de julho. Estava tendo muitos enjoos, todos os dias e o tempo inteiro. Mas tinha acabado de fazer exames, ultrassom e não tinha dado nada. Uma semana depois, continuava enjoada e minha médica pediu para eu fazer o teste de farmácia, que deu positivo. Marquei um ultrassom de novo e confirmei.

2-Foi planejado?

Foi totalmente surpresa, não esperávamos.

3-Qual foi o primeiro pensamento que veio na sua cabeça quando viu o positivo no teste?

O pensamento foi de que agora minha família ficará completa, sempre quis ter dois filhos!

4-Quem foram as primeiras pessoas a ficarem sabendo da novidade?

Meu marido e a família. Saímos ligando para os avós e tios. Meu pais ficaram superfelizes com o fato de a família estar aumentando.

5-Como é viver isso no meio de uma pandemia?

Não acho estressante, mas é claro que gostaria de estar vivendo isso em um momento que não precisasse ter restrições quanto a visitas dos amigos, família. Queria estar saindo e curtindo com todas as pessoas que amo, mas sou grata a Deus também pela oportunidade de estar bem, ter uma casa onde possa estar com meu marido e filho. A gente pode até estar cansado de estar em casa, mas a pandemia ainda não acabou.

6-A moda da vez é o chá de revelação? Vai fazer algo do tipo?

Não. Não fiz do Joaquim e não farei desse também. Brinco que não tenho maturidade para esperar prepararem algo. Quando o exame sair, quero ver e saber logo.

7-Desde março estamos vivendo num esquema de quarentena. Que balanço você faz até agora desses meses todos? O que aprendeu sobre si mesma?

Tem sido um tempo de muita reflexão, onde estamos nos cuidando muito e aproveitando o tempo que temos em família, principalmente com o Joaquim. É uma época difícil para todo mundo, mas para uns infinitamente mais que outros. Sei que estou em posição de privilégio, somos gratos por estarmos bem e podermos ficar em casa desde o início.

8-Você estava bastante animada com a volta ao trabalho na nossa última conversa, aí veio a pandemia, a gravidez.

No começo da pandemia, eu senti porque estava, de fato, prestes a assinar alguns trabalhos, mas agora já estou tranquila. Então é viver o momento e esperar que a volta vai acontecer na hora certa. Super na torcida aqui para que, antes de tudo, essa vacina chegue logo, e otimista que isso será em breve.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine