Celebridades Luísa Sonza mostra visual bem diferente com os cabelos curtos

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Luísa brincou que tem apenas "três fios de cabelo" e, por isso, usa extensões Foto: Reprodução/Instagram Luísa brincou que tem apenas "três fios de cabelo" e, por isso, usa extensões. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Luísa Sonza apareceu bem diferente em seu Instagram nesta segunda-feira (28), com os cabelos curtos, sem o aplique que costuma usar. A cantora fez alguns vídeos – exibindo seus fios naturais, mas não gostou muito do resultado.

“Eu fico outra pessoa, mano. Fico muito séria. Fico com cara de chata. Gente, não dá”, declarou ela, enquanto o cabeleireiro Pedro Moreira a penteava.

Luísa brincou que tem apenas “três fios de cabelo” e, por isso, usa extensões. “Está todo mundo tentando me convencer a ficar com cabelo curto. Ele não aguenta mais botar aplique”, brincou ela com seu cabeleireiro. “Gente, convence ela a usar o cabelo normal. Por favor, pelo amor de Deus. Todo dia um aplique diferente”, respondeu ele, entre risos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades