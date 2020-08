Luísa Sonza testou positivo para o novo coronavírus. A assessoria da cantora de 22 anos de idade confirmou o diagnóstico para a Quem na tarde desta sexta-feira (28). Ela está assintomática e faz o isolamento em sua mansão em São Paulo.

De acordo com a assessoria, Luísa realizou o teste de Covid-19 porque gravaria um clipe com Léo Santana. Com o resultado positivo, ela cancelou todos os compromissos profissionais. Nos Stories, ela falou sobre o diagnóstico.

“Só passando aqui para tranquilizar vocês. Não sinto absolutamente nada. Eu teria um clipe para fazer hoje. Ontem eu fiz o teste normal, e ele deu negativo, aquele teste que não é de hospital, mas por precaução, como é um trabalho que envolve muitos profissionais, fui ao hospital para testar. No do hospital, deu positivo. Ainda bem que fui, não coloquei ninguém em risco. Obrigada pela preocupação. Sigo em isolamento total em casa”, disse a jovem.

Recentemente, Luísa apareceu ao lado de Luan Santana em um estúdio. Os fãs especulam que os dois estavam gravando uma parceria que será lançada em setembro. A informação de que a cantora está com coronavírus foi dada em primeira mão pelo colunista Léo Dias.

Ela está solteira desde o fim do casamento com Whindersson Nunes em abril deste ano. Em um vídeo no YouTube, ela falou sobre os boatos de que teria traído o humorista. “Eu não tenho muito como lidar com isso porque são boatos que eu não tenho nem como justificar. Não sei nem de onde eles vieram. Vieram da roupa que eu visto? Das músicas que eu canto? É daí que vem o boato de uma traição? É uma coisa que não tem nexo. São questões que não existem e as pessoas afirmam a partir de um nada. Então prefiro ignorar essas mentiras. Não tenho nem como me justificar? Totalmente sem nexo.”