A atriz Ingrid Guimarães falou no Instagram, nesta sexta-feira (28), sobre sua relação com o ator Marcelo Faria, com quem está passando alguns dias junto em Búzios, na região dos Lagos do Rio. “Sim, somos primos. Sim, convivemos muito desde criança. Sim, ele já pegou coronavírus (só por isso foi convidado). Sim, trabalhamos com convites seletivos ultimamente. Sim, amo ele desde pequeno”, escreveu a humorista, na legenda da foto em que aparece com o ator.

Marcelo também postou uma foto com Ingrid em seu perfil na rede social. “Dias deliciosos em família. Sim, eu e Ingrid somos primos. Juntamos nossas filhas para curtir e estudar… Como sabem, já tive corona, ela disse que me convidou só por isso, mas na verdade eu sei que é amor”, brincou o ator na rede social. Marcelo é pai de Felipa, de nove anos, de sua relação com a atriz Camila Lucciola. Já Ingrid é casada com o artista plástico Renê Machado, com quem tem Clara, de 10 anos.

Alguns seguidores da atriz não sabiam que ela e o ator eram primos. “Que máximo! Não sabia! Família é bom demais, nossa âncora. E ver esse sorriso estampado mostra o amor e a cumplicidade entre vocês. Parabéns!”, elogiou uma internauta. “Que primo, hein! (risos) Um assim eu não tenho!”, brincou outra seguidora.

No dia 17 de agosto, Marcelo contou em sua rede social que teve Covid-19 e não via a hora de rever a filha e o resto da família. “Em 24 horas, estaremos assim, agarradinhos. Depois de 14 dias isolado por ter testado positivo para a Covid, poderei finalmente ficar perto da minha família. Obrigado pelas inúmeras chamadas de vídeo que me confortaram durante este tempo. Para os que não sabiam, meus sintomas foram leves e passei bem. Mas nunca sabemos o que pode acontecer, então, por favor, se cuidem. Xô, corona!”, escreveu o ator na ocasião na legenda da foto em que aparece com Felipa.

Em entrevista para a Quem, Ingrid contou que teve momentos de altos e baixos durante o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. “Passei por todas as fases, a de ficar feliz por ver minhas séries, depois a revolta, a da empatia pelas pessoas que não podem ficar em casa, depois resolvi me organizar para ser uma pessoa ativa e comecei a fazer exercícios e lives. Finalmente comecei a encarar como um momento de criação e de pensar no mundo e em como posso ajudar”, disse.

Ingrid disse que tem aproveitado o isolamento social para curtir o marido e a filha. “Tem dia que acordo e não quero fazer nada, mas acho que tudo bem a gente não estar bem sempre. Tenho muito prazer em ficar em casa e me mudei há pouco tempo, não tenho problema nenhum, para mim é um prazer, mas não ter acesso às coisas é estranho, não poder ver uma parte da sua família, dos seus amigos. Mas tirei de letra”, afirmou.

A atriz afirmou que tem se dedicado, ainda, aos projetos de trabalho. “Tive que adiar alguns projetos, de teatro, ia começar a rodar um filme com a Tatá Werneck em setembro e estamos esperando. O que penso hoje de projeto é totalmente diferente por causa da pandemia. O que eu sei é que quando acabar essa pandemia, as pessoas vão estar querendo se divertir e quero estar preparada para oferecer humor e leveza”, adiantou.