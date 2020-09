Brasil Luiz Fux, novo presidente do Supremo, testou positivo para o coronavírus e ficará isolado por dez dias

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Fux tomou posse como presidente do Supremo na semana passada. (Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, está com covid-19. Ele procurou atendimento médico no Rio de Janeiro nessa segunda-feira (14) após elevação na temperatura corporal. Segundo a assessoria de comunicação do STF, o ministro passa bem.

Fux ficará isolado nos próximos dez dias. Mas, como as sessões do STF estão funcionando por videoconferência em razão da pandemia, ele pretende conduzir a reunião desta quarta (16) do plenário. Ainda de acordo com a assessoria de comunicação da Corte, a suspeita é de que ele tenha contraído o vírus em um almoço de família no último sábado (12).

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) informou o cancelamento de sua 58ª Sessão Extraordinária, agendada para esta terça (15), às 15h. A medida foi tomada após confirmação de que o presidente do CNJ, Luiz Fux, está com covid-19.

Em nota, o órgão informa que a reunião não previa o julgamento de processos. “Em ato solene, Fux presidiria a primeira sessão do Conselho desde a posse no cargo de presidente, em 10 de setembro, com apresentação de eixos da gestão. Até o momento, está mantida a realização da 318ª Sessão Ordinária, no dia 22 de setembro.”

Fux tomou posse na última quinta (10). No discurso, defendeu a harmonia entre Poderes sem ‘subserviência’. Devido à pandemia, a cerimônia foi restrita a algumas autoridades e familiares do ministro, não houve cumprimentos no tribunal, ou recepção posterior, como é a praxe em outros anos.

Entre as autoridades, estavam presentes fisicamente no plenário o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ); o procurador-geral da República, Augusto Aras; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz; e alguns ministros do STF.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são necessários em média de cinco a seis dias a partir da infecção para apresentar os sintomas. Tanto o almoço de família, no sábado, como a cerimônia de posse dele na presidência do STF, na quinta, ocorreram há menos tempo.

Leia a nota do Supremo na íntegra:

“A Assessoria de Comunicação da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) informa que o ministro Luiz Fux testou positivo para Covid-19. O presidente buscou serviço médico no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (14) ao apresentar aumento de temperatura corporal.

A suspeita é de que possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no último sábado (12). O ministro seguirá os protocolos de saúde e ficará em isolamento pelos próximos 10 dias.

O presidente Luiz Fux passa bem e pretende conduzir a sessão ordinária do Plenário nesta quarta-feira (16).”

