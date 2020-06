Celebridades Luiza Brunet fala sobre projeto de filme biográfico: “Pesquiso minha própria história”

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Luiza Brunet está passando o isolamento social, motivado pela pandemia do coronavírus, em casa. “Estou levando muito a sério esses dias de isolamento. Não saio de casa. Não me relaciono com ninguém. Não visitei minha mãe. A Yasmin e Antônio estão em São Paulo. Tenho ficado sozinha e saído o mínimo possível. Vou correndo ao supermercado e volto. É importante manter esse protocolo mesmo”, afirma a modelo e empresária

Luiza procura manter o espírito confiante. “A gente sabe que esse vírus ainda ficará por algum tempo e eu não gostaria de ser contaminada, até porque eu tenho imunidade baixa e eu me considero grupo risco. Administro muito bem o fato de ficar sozinha com minha própria companhia”, diz ela, aos 58 anos de idade.

Vida em filme

Ela também conta que aproveita o período dentro de casa para reunir fotos e entrevistas sobre a história de sua própria vida, que poderá ser retratada em um longa da Globo Filmes, que depois vai virar minissérie em quatro capítulos para ser exibido na TV.

“Com essa história toda da possibilidade de fazer um filme, comecei a fazer uma pesquisa da minha própria história. Desde 1979, guardo fotos e entrevistas. De lá até 2020. Tenho colocado tudo isso para fora, relido as entrevistas separando notas importantes que eu considero importante para minha personagem”, diz, contando que as conversas sobre o filme já acontecem, mas datas ainda não foram definida.

“Embora já faça dois anos que estamos com o projeto do filme, por conta de todos os acontecimentos, está mais devagar o andamento, mas é um projeto latente sim”, explica ela, sobre o longa de Carolina Kotscho, que foi roteirista de “2 Filhos de Francisco”.

Ativista

Luiza, que se tornou ativista contra a violência doméstica após denunciar seu ex-companheiro, o bilionário Lírio Parisotto, por agressão em 2016, tem lido muitos livros e se informado ainda mais sobre o assunto.

“Tenho feito muitas pesquisas na internet sobre esse tema que eu escolhi trabalhar agora, sobre os direitos da mulher, a questão da violência de gênero, tenho um entendimento melhor sobre isso. Acredito que é a única forma de se a aperfeiçoar é lendo esses livros. Também tenho lido muito sobre repressão e crime sexual contra crianças e adolescentes e homofobia no Brasil. Quando estamos com bom embasamento, podemos ajudar as pessoas e se proteger também. Sempre me coloquei como ativista, prestando serviços para a humanidade no Brasil. Acho que isso tem me deixando bastante ocupada.”

