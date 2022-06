Brasil Luiza Trajano deixa lista de bilionários da revista Forbes

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Perda de patrimônio da empresária acompanhou a queda das ações e do lucro do Magazine Luiza Foto: Divulgação Perda de patrimônio da empresária acompanhou a queda das ações e do lucro do Magazine Luiza. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A empresária Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, deixou a lista global de bilionários da Forbes, informou a revista nesta terça-feira (14).

De acordo com a publicação, a perda de patrimônio da empresária acompanhou a queda das ações da varejista, que despencaram quase 90% nos últimos 11 meses. A ação da empresa, MGLU3, passou de R$ 24 no ano passado para R$ 2,57 nesta quarta-feira.

A queda da empresa reflete o cenário econômico de crise, com aumento da inflação e da taxa básica de juros. As lojas de varejo e comércio eletrônico sofreram com a perda do poder de compra das famílias nos últimos anos.

A rede registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 99 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo resultado positivo de um ano antes, em meio a uma fraca performance das lojas físicas do grupo.

A empresa apurou queda de vendas nas lojas no varejo físico de 2,8% no primeiro trimestre, enquanto as vendas do marketplace e de suas operações de comércio eletrônico tiveram alta de 16%. O resultado veio depois que a rival Via, dona das Casas Bahia e Ponto, divulgou crescimento de vendas mesmas lojas de 0,3% para o primeiro trimestre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil