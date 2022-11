Política Lula afirma que irá propor à ONU a realização da COP30 na Amazônia, em 2025

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

"Acho muito importante que seja na Amazônia", disse o petista Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação "Acho muito importante que seja na Amazônia", disse o petista. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (16), que irá propor à ONU (Organização das Nações Unidas) que a COP30, prevista para acontecer em 2025, seja realizada no Brasil, na Amazônia.

A declaração de Lula foi dada durante um evento paralelo à COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, em resposta a um pedido feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que falou em nome do Consórcio Amazônia Legal, composto pelos governadores dos nove Estados brasileiros amazônicos.

Após a leitura de uma carta na qual os governadores propuseram uma aliança com o futuro governo Lula em defesa da Amazônia, Barbalho disse que o petista “tem liderança e autoridade a propor à ONU que o Brasil seja sede da COP”.

“Gostaria de lhe fazer um pedido. Além do gesto extraordinário do Brasil protagonizar a Cúpula do Clima, queria pedir que o senhor possa oferecer a Amazônia para sediar a COP em 2025, a COP30, para que nós possamos levar o planeta para debater a Amazônia conhecendo a Amazônia”, afirmou o governador paraense.

Ao pegar o microfone, Lula concordou com a proposta e disse que os governadores “podem ficar certos” que ela será encaminhada ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

“Na Amazônia, temos dois Estados aptos a receber qualquer conferência internacional: o Amazonas e o Pará. Aí vocês vão discutir entre vocês quem tem mais a oferecer do ponto de vista de infraestrutura às milhares de pessoas que vão se dirigir ao Estado”, disse o presidente eleito.

“Acho muito importante que seja na Amazônia. Muito importante que as pessoas que defendem o clima conheçam de perto o que é aquela região. Para que as pessoas possam discutir a Amazônia a partir de uma realidade concreta”, completou o petista.

A Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas é realizada anualmente. Durante o encontro, são discutidas políticas para limitar o aumento da temperatura global e as mudanças climáticas.

