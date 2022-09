Política Lula afirma que nunca usou o 7 de Setembro como “instrumento eleitoral”

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O petista disse que Bolsonaro “tenta atacar” ao invés de discutir os problemas do Brasil Foto: Reprodução de vídeo O petista disse que Bolsonaro “tenta atacar” ao invés de discutir os problemas do Brasil. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite de quarta-feira (07), o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou sobre a participação do seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), nos atos em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil.

O petista disse que, quando era presidente, não usou o 7 de Setembro “como instrumento eleitoral”. “Quando eu era presidente, tive a oportunidade de participar de dois 7 de Setembro em época eleitoral e, em nenhum momento, a gente utilizou um dia da Pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso País, como instrumento eleitoral”, declarou Lula.

O petista também afirmou que Bolsonaro “tenta atacar” ao invés de discutir os problemas do Brasil.

“O presidente, em vez de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo como vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego. Ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar, onde deveria explicar como a família juntou R$ 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele deveria explicar. O Brasil precisa de melhor sorte”, disse Lula, referindo-se a uma reportagem do portal UOL sobre a suposta compra de imóveis pela família Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política