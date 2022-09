Mundo Europa registra o verão mais quente da sua história

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

O continente também enfrenta a sua pior seca em pelo menos 500 anos Foto: Freepik O continente também enfrenta a sua pior seca em pelo menos 500 anos. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O verão deste ano na Europa foi o mais quente da história do continente, informou nesta quinta-feira (08) o programa da União Europeia de observação da Terra via satélite, o Copernicus.

As temperaturas médias, segundo registros do Copernicus, foram as “mais elevadas para o mês de agosto e para todo o verão” e superaram os registros de 2021, que eram os recordes anteriores.

O mês de agosto foi o mais quente no continente por uma “margem considerável”, superando o de agosto de 2021 em 0,4ºC. O mesmo aumento de temperatura de 0,4ºC com relação a 2021 também foi registrado em junho e julho.

O programa Copernicus utiliza uma série de satélites chamados de Sentinel. O primeiro deles foi lançado em 2014. A Europa também enfrenta a sua pior seca em pelo menos 500 anos.

“Uma intensa série de ondas de calor em toda a Europa, combinadas com condições excepcionalmente secas, levaram a um verão de extremos, com recordes em termos de temperatura, seca e incêndios florestais em muitas partes da Europa”, explicou Freja Vamborg, diretora do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo.

“Os dados mostram que não apenas tivemos temperaturas recordes em agosto na Europa, mas, sim, em todo o verão, e que o recorde anterior tinha apenas um ano”, disse Freja.

