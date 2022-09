Polícia Operação Senhores do Crime prende líderes de facções que disputam pontos de tráfico de drogas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão temporária Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão temporária. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Com o apoio da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), a Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (08), a Operação Senhores do Crime para capturar líderes de facções criminosas que controlam e disputam pontos de tráfico de drogas em Porto Alegre.

Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão temporária – cinco executados dentro de cadeias. Quinze indivíduos já se encontravam recolhidos no sistema prisional. A ação foi realizada em Porto Alegre, Gravataí, Charqueadas, Guaíba e Canoas.

Entre os presos, está o criminoso conhecido como Paulão da Conceição, que usava tornozeleira eletrônica. A polícia não divulgou os nomes dos outros investigados.

“A investigação comprovou que a série de homicídios ocorrida no primeiro semestre de 2022 em Porto Alegre, em especial no bairro Santa Tereza, poderia ter sido evitada se as lideranças do crime organizado tivessem concordado na divisão da área territorial do tráfico de drogas e se tivessem quitado suas dívidas entre si. Apurou-se que a cúpula das principais facções criminosas do Estado possui interligação e mantém constante negociação, intermediando a compra de armas e drogas entre si e, inclusive, fazendo acordos de paz e guerra em determinadas áreas de comunidades distantes e centrais em Porto Alegre”, informou a Polícia Civil.

O inquérito policial também apurou que diversos carregamentos de drogas e armas, possivelmente de fora do País, são trazidos para Porto Alegre mensalmente.

A investigação verificou uma conversa entre dois indivíduos que ocupam posições de liderança nas facções criminosas, na qual se tentou chegar a um acordo sobre a divisão de área territorial do tráfico de drogas em Porto Alegre para frear a série de homicídios que está ocorrendo na cidade.

Na conversa, a polícia constatou que se tratava da Vila Conceição e parte do bairro Santa Tereza. No diálogo, os indivíduos tentaram decidir qual facção iria traficar em determinados pontos. Ao final da conversa, os policiais verificaram que os indivíduos não chegaram a nenhum acordo e que a guerra continuaria.

