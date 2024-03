“Ele [Bolsonaro] não teve coragem de executar aquilo que ele planejou, ele ficou dentro de casa, aqui dentro do palácio, chorando quase que um mês. E preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do País o golpe poderia acontecer porque eles financiaram as pessoas nas portas dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe”, prosseguiu Lula.

O petista também citou depoimentos à Polícia Federal de integrantes do governo Bolsonaro e de ex-comandantes das Forças Armadas que revelaram a suposta trama golpista. As declarações do petista foram dadas durante a primeira reunião ministerial deste ano, no Palácio do Planalto.