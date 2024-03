Política Na primeira reunião ministerial deste ano, Lula diz que o governo ainda tem que “fazer muito mais”

Por Redação O Sul | 18 de março de 2024

O presidente se reuniu com os ministros no Palácio do Planalto Foto: Reprodução de vídeo O presidente se reuniu com os ministros no Palácio do Planalto. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na manhã desta segunda-feira (18), na primeira reunião ministerial ampla deste ano, que as medidas tomadas pelo governo até agora são “apenas o início” e que a sua equipe ainda tem que fazer “muito mais”.

“Todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado Farmácia Popular, Mais Médicos, por mais que a gente tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer em todas as áreas. E muito não é nada estranho. É tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral”, disse o petista.

O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e foi convocado em meio à divulgação de pesquisas de avaliação do terceiro mandato de Lula, que apontaram queda na aprovação do presidente.

“Primeiro, eu quero agradecer o trabalho dos ministros e ministras. Cada um dos ministros aqui presentes tem a exata noção de como encontrou o Brasil no dia 1º de janeiro de 2023. Quase todos os ministérios estavam defasados, outros tantos destruídos, nem existiam. E a maioria sem políticas públicas. E temos noção do trabalho feito até aqui com 13 meses de governo e agradeço pelo trabalho realizado até aqui”, afirmou Lula.

O petista também disse que, às vezes, cortes de recursos são necessários, mas que o governo terá que fazer um “trabalho imenso” para repor verbas e avançar nos projetos.

“Muitas vezes tem a necessidade de estar cortando, mas nós vamos ter que fazer um trabalho imenso para repor, porque sem dinheiro os ministérios não funcionam. E nós precisamos garantir que os ministérios funcionem”, disse.

