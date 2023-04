Política Lula bate recorde de viagens nos quatro primeiros meses do seu governo

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Após retornar da China e dos Emirados Árabes Unidos no domingo, o petista embarcará na sexta-feira para uma visita a Portugal e Espanha

Quando abril chegar ao fim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá passado 18 dos 120 dias iniciais do seu terceiro mandato fora do Brasil, com quatro viagens a seis países. Será um recorde desde a redemocratização do País.

Após retornar da China e dos Emirados Árabes Unidos no último domingo (16), o petista embarcará na sexta-feira (21) para uma visita a Portugal e Espanha – idas e vindas que o farão ter percorrido cerca de 76 mil quilômetros em viagens internacionais desde que tomou posse, em 1º de janeiro. Com 4 mil quilômetros a mais, ele teria contornado duas vezes o planeta, de acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo.

Lula, que tem a política externa como uma das prioridades do seu governo, deu o pontapé inicial em sua agenda internacional com uma passagem pela Argentina, onde se encontrou com o presidente Alberto Fernández e participou da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, antes de fazer uma escala em Montevidéu (Uruguai) na volta. No mês seguinte, embarcou para três dias em Washington (EUA), com compromissos que incluíram um encontro com o presidente Joe Biden. Ele deveria ter ido em março para a China, viagem que ocorreu entre os dias 11 e 16 de abril devido a uma broncopneumonia. Em Pequim e Xangai, assinou 15 acordos e deu declarações vistas como antagônicas aos EUA. Na volta, durante uma passagem por Abu Dhabi, o petista foi alvo de críticas norte-americanas e europeias após equiparar as responsabilidades de Moscou e Kiev na guerra na Ucrânia. Como Lula, Bolsonaro também fez quatro viagens internacionais no mesmo período, mas diferentemente do petista não aglutinou destinos: ficou 12 dias fora do País, somando suas passagens por Suíça, EUA, Chile e Israel.

