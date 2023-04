Política Ministério da Saúde publica edital com mais de 6 mil vagas para o programa Mais Médicos em todo o País

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

O objetivo do governo é preencher vagas no SUS para atendimento de atenção primária à saúde em unidades básicas Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira (18) um edital com 6.252 vagas para o Mais Médicos em todo o Brasil. O programa foi relançado pelo presidente Lula no dia 20 de março.

O objetivo do governo é preencher vagas no SUS (Sistema Único de Saúde) para atendimento de atenção primária à saúde em unidades básicas. O edital é voltado exclusivamente para os municípios que tenham interesse nas vagas do programa.

Cada cidade recebeu um número limite de vagas. Para Porto Alegre, são 67. Os municípios que confirmarem a participação deverão informar o total de profissionais que desejam receber. Esse número pode ser menor do que o limite autorizado pelo governo.

Após a confirmação do número de vagas, o Ministério da Saúde enviará aos municípios médicos credenciados pelo programa. O governo informou que deverá abrir outras 10 mil vagas até o final deste ano.

O programa oferece bolsas de quase R$ 13 mil. Os médicos ainda recebem auxílio-moradia, que varia de acordo com a região onde atuarão.

Cremers

O Cremers (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul) se manifestou contra as diretrizes do Mais Médicos. Segundo as regras do programa, profissionais formados no exterior poderão atuar nos serviços de saúde recebendo um registro temporário do Ministério da Saúde, chamado de RMS. “Isso é inaceitável! Isso é colocar a saúde das pessoas em risco”, afirmou o Cremers.

Segundo o Conselho, além de ser aprovado no exame Revalida, é fundamental que os profissionais tenham registro no Conselho Regional de Medicina para que as suas atividades possam ser efetivamente monitoradas.

