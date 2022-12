Política Lula cancela reunião com novos chefes das Forças Armadas

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Encontro foi cancelado porque Múcio, futuro titular da Defesa, decidiu se reunir com o atual ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio de Oliveira, antes de encontrar com os futuros comandantes Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Encontro foi cancelado porque Múcio decidiu se reunir com o atual ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio de Oliveira, antes de encontrar com os futuros comandantes. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o futuro ministro da Defesa, José Múcio, cancelaram a reunião que teriam nesta sexta-feira (9) com os futuros chefes das Forças Armadas. O encontro foi cancelado porque Múcio decidiu se reunir com o atual ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio de Oliveira, antes de encontrar com os futuros comandantes.

Ainda não foi definida uma nova data para a reunião de José Múcio Monteiro com os novos comandantes. Mais cedo, nesta sexta-feira, Lula afirmou que deseja discutir “o futuro do País” com os oficiais-generais apontados por ele.

Ministro da Defesa

Ao confirmar na manhã de hoje o nome de Múcio na Defesa, Lula não citou os nomes dos próximos comandantes. Múcio, porém, afirmou que seguirá o critério de antiguidade para escolher os comandantes das Forças Armadas. Com base nesse critério, os futuros comandantes seriam o general Júlio César de Arruda (Exército), o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno (Aeronáutica) e o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen (Marinha).

Lula disse que nos oito anos em que foi presidente manteve boa relação com as Forças Armadas. Ele afirmou que caberá a Múcio formalizar os nomes do comandantes e destacou que não admitirá politização do meio militar. Segundo Lula, não é papel das Forças Armadas tratar de política.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política