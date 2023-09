Mundo Lula chega a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU e evento com o presidente dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente ficará nos Estados Unidos até a próxima quinta-feira (21) Foto: Reprodução Presidente ficará nos Estados Unidos até a próxima quinta-feira (21). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na noite deste sábado (16) em Nova York, nos Estados Unidos. Em sua segunda viagem em solo americano, Lula participará da 78ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) e de um evento ao lado do presidente norte-americano, Joe Biden.

Lula chegou aos Estados Unidos após um dia de compromissos em Cuba. Na capital do país, Havana, ele participou da reunião de líderes do G77, grupo que reúne países em desenvolvimento, e a China.

O petista ficará em Nova York até a próxima quinta-feira (21). Até lá, segundo o Palácio do Planalto, deverá ter encontros com empresários e lideranças estrangeiras. O ponto principal da agenda do presidente brasileiro nos Estados Unidos será o discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, previsto para terça-feira (19).

As Nações Unidas definiram como tema da assembleia deste ano os esforços para avançar na chamada Agenda 2030, que define 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) a serem alcançados pelos 193 países-membros da ONU até 2030.

Historicamente, a fala inicial da cúpula é feita pelo representante do governo brasileiro. O secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Cozendey, afirmou que Lula deve aproveitar o discurso para apresentar as “linhas principais da sua política externa”.

Iniciativa com Biden

A agenda de Lula prevê, de acordo com o Planalto, dois compromissos ao lado de Joe Biden. Na quarta-feira (20), o líder brasileiro deverá se reunir, em um hotel de Nova York, com Biden para uma reunião bilateral. A pauta do encontro não foi divulgada. Em seguida, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos lançarão uma iniciativa conjunta em defesa do trabalho decente.

O compromisso — anunciado pelo governo brasileiro como uma iniciativa global para “avanço dos direitos trabalhistas na economia do século XXI” — terá a presença de representantes sindicais brasileiros e americanos.

Lula havia sido convidado por Biden para integrar a ação em julho, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O trabalho decente faz parte da lista de ODS definidos pela ONU, em 2015.

De acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), o conceito leva em conta uma série de indicadores, como oportunidades de emprego, rendimentos, jornada e trabalho análogo à escravidão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/lula-chega-a-nova-york-para-participar-da-assembleia-geral-da-onu-e-evento-com-o-presidente-dos-estados-unidos/

Lula chega a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU e evento com o presidente dos Estados Unidos

2023-09-17