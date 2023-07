Notícias Lula cita o caso Alexandre de Moraes, e diz que o País precisa voltar a ser civilizado e que democracia significa discordar sem agredir

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Presidente participou de cerimônia no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesse domingo (23) que o País tem que voltar a ser civilizado e que, em uma democracia, as pessoas podem discordar, mas sem agredir nem ofender umas às outras.

Lula fez um discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. O presidente citou, como já havia feito recentemente, as hostilidades sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o filho no aeroporto de Roma, no último dia 14.

A Polícia Federal investiga se Moraes e o filho foram ofendidos e agredidos por um empresário de Santa Bárbara d’Oeste, Roberto Mantovani, e a esposa. O casal nega a agressão.

Em sua fala, Lula citou “o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes”, em uma referência ao caso no aeroporto.

“Derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos o bolsonarismo ainda. Os malucos estão na rua ofendendo pessoas, xingando pessoas. Nós diremos para eles que queremos fazer este País voltar a ser civilizado. As pessoas não têm que se gostar. Têm que se respeitar. Não têm que gostar do seu vizinho, apenas aprender a conviver respeitosamente”, afirmou o presidente.

“Quando você entrar no restaurante, se tem uma pessoa que não gosta de você, ótimo. Ela não é obrigada a te xingar, a te ofender”, completou o presidente.

Restrição a armas

Lula também comentou as medidas do governo, lançadas no fim da semana passada, para restringir o acesso da população civil a armas de fogo. As regras haviam sido flexibilizadas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Agora proibi a venda de pistola 9 mm. Esse negócio de liberar armas é para favorecer o crime organizado a comprar armas”, afirmou o presidente.

“Este País vai voltar a ser o País do amor e da esperança, e não o país do ódio e da mentira”, completou Lula.

Picanha

Lula fez um aceno aos sindicalistas presentes ao evento e declarou que uma das prioridades do seu mandato é aumentar o poder de compra e a qualidade de vida dos trabalhadores.

O presidente afirmou que o compromisso dele não é com banqueiros ou empresários, mas com o proletário.

Lula disse ainda que o brasileiro vai voltar a consumir “a tal da picanha”, lembrando uma de suas promessas de campanha.

“Nós vamos fazer povo voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido”, afirmou.

“A gente quer ter o direito de tirar uma férias e viajar de avião para onde a gente quiser”, concluiu Lula.

