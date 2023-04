Cláudio Humberto Lula cogita “vender o sofá”, acabando com GSI

Por Cláudio Humberto | 21 de abril de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente Lula antecipou a viagem para Portugal na tentativa de manter distância da crise política dos vídeos que sugerem a participação de governo no badernaço de 8 de janeiro, com objetivo de criminalizar a oposição, e embarcou avaliando a ideia, atribuída ao ministro Flávio Dino (Justiça), de extinguir o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A medida faz lembrar a velha piada da venda do sofá para superar um flagrante comprometedor. Lula ainda avalia as sequelas dessa decisão.

É uma má ideia

A eventual extinção do GSI pode prejudicar o relacionamento e até desconectar o presidente Lula dos seus comandados no Exército.

Intermediação

Além da segurança do chefe do governo e família e da Presidência, o GSI também cuida das relações do presidente com os chefes militares.

Dino é quem ganha

A interinidade no GSI do jornalista Ricardo Capello, ex-PCdoB, dá mais poder a Flávio Dino, mas não favorece a relação de Lula com militares.

Símbolo de poder

A extinção do GSI faria do governo o único a dispensar a existência de um Gabinete Militar, um dos principais símbolos do poder político.

TRF-3 julga dia 4 disputa bilionária por royalties

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) marcou para dia 4 de maio o julgamento de uma causa bilionária: a disputa por royalties do petróleo entre os municípios de São Sebastião e Ilhabela, no litoral de São Paulo. Após decisão do IBGE de remanejar fronteiras marítimas entre municípios da região, São Sebastião ganhou o direito a receber pagamentos pela exploração de petróleo na costa, verbas que ajudarão na reconstrução após a destruição da chuva, no início do ano.

Entendimento prévio

Município que perdeu verbas, Ilhabela entrou na Justiça para reverter a decisão. No final de 2022, o próprio TRF concordou com São Sebastião.

Decisão

São Sebastião ganhou na Justiça o direito de receber R$900 milhões oriundos do petróleo no litoral, mas a verba está congelada pela ação.

Pouco é muito

Ilhabela teve receitas cortadas pela metade. São Sebastião, que não recebia um tostão, ganhou direito a apenas 3,1% das receitas totais.

Adesões de sobra

A última contagem que a oposição fez para a instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro, na sexta-feira (20) à noite, somava 218 deputados federais e outras 37 assinaturas de senadores.

Pura enganação

Sem terem o que dizer sobre as imagens que sugerem o envolvimento do atual governo nos atos de vandalismo de 8 de janeiro, deputados do PT espalham lorotas contra o general Gonçalves Dias, amicíssimo de Lula. Só faltam dizer que Bolsonaro foi quem o indicou ao cargo.

Verdade verdadeira

Após encontro com Fernando Haddad (Fazenda), que admitiu não conhecer a Shein quando chegou à China, a empresa chinesa anunciou que “criará 100 mil empregos no Brasil”. Ninguém acredita.

Mais boquinhas

O Tribunal de Contas do Paraná quer aumentar as boquinhas disponíveis e enviou à Assembleia Legislativa uma proposta para criar 26 novos cargos comissionados. Deve ser votado na CCJ terça (25).

Velloso brasiliense

Ex-presidente do STF e do TSE, o ministro aposentado Carlos Mário Velloso irá receber o título de cidadão honorário de Brasil, no próximo dia 10, por iniciativa foi do deputado distrital Ricardo Vale.

Evapora

Levantamento Paraná Pesquisas em Alagoas revela que o presidente Lula (PT) é aprovado por 51,5% dos eleitores do estado. Já são cinco pontos abaixo do resultado do petista entre os alagoanos, em outubro.

Procurando sua turma

Após antecipar a viagem para Portugal com a crise instalada no seu governo, Lula vai emendar para Espanha do presidente esquerdista Pedro Sánchez, do partido operário socialista.

Rebuliço americano

Sobrinho do ex-presidente dos EUA, Robert Kennedy Jr. anunciou que concorrerá contra Joe Biden nas primárias do partido Democrata para ser candidato a presidente. Na primeira pesquisa já aparece com 14%.

Pensando bem…

…a única forma da Shein criar 100 mil empregos no Brasil é comprando a Petrobras e os Correios.

PODER SEM PUDOR

Pagadora de promessa

Albertina Krumel Maciel, de São José (SC), escreveu a Jânio Quadros pedindo a contribuição de um tijolo para o Hospital Santo Antônio, que construía em pagamento de promessa por sua vitória para presidente. “Agradeço sua carta e os votos que fez pela minha eleição”, respondeu Jânio. “O fardo é tão pesado que hesitei, não sabendo, por alguns minutos, se deveria agradecer ou zangar-me. Junto 500 cruzeiros para o Hospital de Santo Antônio. Não sou mais rico do que o grande padroeiro o foi.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

