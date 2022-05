Leandro Mazzini Lula comedido

Por Leandro Mazzini | 6 de maio de 2022

O ex-presidente Lula fará um discurso comedido durante o lançamento oficial de sua pré-candidatura à Presidência. (Foto: Ricardo Stuckert)

Depois de uma série de declarações nos últimos dias que desagradaram à cúpula petista e partidos aliados, o ex-presidente Lula da Silva fará um discurso comedido amanhã durante o lançamento oficial de sua pré-candidatura à Presidência da República. Para as mais de quatro mil pessoas que são esperadas no Expocenter Norte, em São Paulo, o petista falará por cerca de uma hora e 20 minutos sobre três temas: comparações com o governo de Jair Bolsonaro (PL), defesa da aliança com o vice e ex-adversário Geraldo Alckmin (PSB-SP) e fará promessas para “salvar” a economia, caso seja eleito.

Script

Lula foi aconselhado a seguir à risca o script do discurso redigido pela nova equipe de comunicação e coordenadores da campanha petista.

Cantilena

Outro tema que será abordado será o preço da gasolina. Lula repetirá a cantilena de que o Brasil é autossuficiente em petróleo e criticará o reajuste do combustível vinculado ao dólar.

Resiliente

O ex-juiz Sergio Moro articulou com entusiasmo a ruptura com a terceira via. Ainda sonha em encabeçar a chapa do União Brasil à Presidência, já que Luciano Bivar nem aparece nas pesquisas.

Repúdio

Policiais rodoviários federais repudiam a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a reestruturação das Polícias da União seria vedada pela legislação eleitoral. “Não é verdade”, afirma a FenaPRF, entidade que representa a categoria.

Lei

A Federação reforça que a reestruturação de carreiras específicas é permitida pela legislação até 180 dias antes do final do mandato, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, entendimento inclusive pacífico na jurisprudência do TSE: “O ministro demonstrou profunda falta de respeito com as forças policiais brasileiras”.

Rota

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), entraram em rota de colisão. O deputado não esconde que ficou chateado por saber, pela imprensa, que Pacheco está articulando projeto para limitar a concessão do indulto presidencial. Lira ignorou convite de Pacheco para a recente visita ao STF.

Cajadadas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu duas cajadadas na Cultura em um mês. Vetou as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc (artistas vítimas da Covid-19). Em meio à gastança eleitoreira, o mandatário alegou “que não há espaço dentro do teto de gastos”.

Processos

Dos nove processos recém-abertos pelo Conselho de Ética, cinco são contra deputados do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro: Bia Kicis (PL-DF), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carlos Jordy (PL-RJ), Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Carla Zambelli (PL-SP). Eduardo Bolsonaro, campeão de representações no colegiado, agora é investigado por ter debochado da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão.

Derrubada de Veto

Entidades contábeis enviaram ofícios para a derrubada do veto 71/2021 ao projeto de lei de autoria do deputado federal Laércio (PP-), que anulava as multas por atraso na entrega à Receita Federal da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Essa multa tem sido um grande problema para empresas contábeis, que estão até fechando as portas por não ter condições de pagá-las.

Mc Fake X Burguer Enganação

O McDonald´s e o Burger King terão que se explicar na Comissão de Defesa do Consumidor do Senado. O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) é o autor do pedido de audiência pública para debater a recente revelação de que o “hambúrguer de picanha” e o “hambúrguer de costela” não contêm esses ingredientes.

Cartórios

Pesquisa realizada pelo IPEC (antigo IBOPE) mostra que 76% dos entrevistados são a favor da digitalização dos cartórios. O levantamento também revela que 65% dos brasileiros que utilizaram os serviços de cartórios no país, nos últimos cinco anos, se viram em alguma situação que poderia ser melhorada.

