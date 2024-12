Economia Lula comemora crescimento do PIB, em meio a críticas ao pacote fiscal do governo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Lula e Alckmin comemoram os resultados do PIB nessa terça-feira (3). (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nessa terça-feira (3) o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Pelas redes sociais, Lula afirmou que o resultado cria mais emprego e renda para a população. “Continuamos com o PIB crescendo e criando mais emprego e renda na mão dos brasileiros”, escreveu.

O PIB registrou um crescimento de 0,9% sobre o segundo trimestre, segundo o IBGE. O avanço do consumo das famílias e o dos investimentos impulsionaram a atividade econômica.

Pouco depois, o vice-presidente Geraldo Alckmin também comemorou o resultado durante evento no Palácio do Planalto e destacou que “superou o mercado”.

“Começar com uma boa notícia. O PIB, cuja previsão era menor, cresceu neste terceiro trimestre 0,9%. Superando o mercado. E o PIB acumulado 3,5, e a indústria o PIB acumulado 3,3. A indústria fazendo a diferença.”

Também em nota, ao comentar o resultado do PIB, o Ministério da Fazenda disse que a subida na taxa de juros deve diminuir o ritmo de concessão de créditos e investimentos no próximo trimestre, mas que o mercado de trabalho deve seguir “resiliente”.

Taxa Selic

A Taxa Selic, que serve de referência para os juros no Brasil, está em 11,25% ao ano. Com inflação e dólar em alta, a expectativa é que na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana que vem ela seja elevada em 0,5 ponto percentual, para 11,25% ao no. E mantenha trajetória ascendente ao menos nos primeiros meses de 2025.

Em nota divulgada pela Secretaria de Política Econômica após o resultado do PIB, o Ministério da Fazenda disse que a atividade econômica deve continuar a crescer no quarto trimestre do ano. No entanto, a pasta aponta que isso deve acontecer com uma desaceleração, em parte causada pelo aumento na taxa de juros pelo Banco Central (BC).

“A política monetária mais contracionista deverá restringir o ritmo de expansão das concessões de crédito e dos investimentos. Ainda assim, impulsos positivos devem vir do mercado de trabalho, que deverá seguir resiliente, estimulando a produção e o consumo das famílias”, diz a nota.

Ao comemorar o resultado positivo do terceiro trimestre, a Fazenda ainda afirmou que vai revisar para cima a projeção de crescimento do país neste ano, já que o resultado veio acima do previsto pelo Boletim Macrofiscal de novembro.

“Dessa maneira, a projeção do Ministério da Fazenda para o crescimento do PIB de 2024, atualmente em 3,3%, deverá ser revisada para cima, repercutindo perspectivas de maior crescimento para a indústria e para os serviços”.

O resultado veio em linha com as projeções, que apontavam para um crescimento de 0,8%, segundo pesquisa com analistas e mercado feita pelo jornal Valor, o que corrobora as estimativas de um crescimento acima de 3% em 2024.

Antes de o resultado do terceiro trimestre ser divulgado, as projeções captadas na edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa do Banco Central (BC) com analistas de mercado, apontavam um crescimento econômico de 3,2% neste ano.

O IBGE também revisou para cima o crescimento do PIB em 2023, de 2,9% para 3,2%. O instituto costuma fazer revisões mais amplas no terceiro trimestre.

