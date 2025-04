Política Lula condecora cacique Raoni com a mais alta honraria do País: “Um dos grandes nomes da história”

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

A entrega da honraria, ocorreu na Aldeia Piaraçu, que fica dentro do Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condecorou o cacique Raoni Metuktire com a Ordem Nacional do Mérito em cerimônia no Xingu, nessa sexta-feira (4). Durante o evento, o líder indígena manifestou ao presidente que é contrário à exploração de petróleo na bacia da foz do Amazonas, como deseja a Petrobras.

O cacique é uma das vozes mais influentes do Brasil na defesa dos povos indígenas e do meio ambiente e cobrou uma postura de maior preservação ambiental de Lula, durante a visita.

A entrega da honraria, que reconhece o trabalho do líder indígena, ocorreu na Aldeia Piaraçu — na Terra Indígena Capoto-Jarina —, que fica dentro do Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso.

Raoni foi condecorado no grau Grã-Cruz, o mais alto dos cinco da Ordem Nacional do Mérito. O decreto que determinou a homenagem, assinado por Lula, foi publicado nesta sexta no “Diário Oficial da União”.

Em seu pronunciamento, Lula destacou que Raoni é merecedor da mais alta condecoração do país, pois se trata de um dos “grandes nomes da história”.

“De tempos em tempos a experiência humana é contemplada com o nascimento de seres extraordinários, homens e mulheres que dedicam a vida a defesa do planeta e de seus povos, cientes da complexidade de seu tempo e de suas realidades”, declarou o presidente.

Raoni, segundo Lula, fez um trabalho indispensável pelos direitos dos povos indígenas no Brasil e desperta atenção de pessoas em diferentes locais do mundo.

“Raoni é uma liderança que inspira paz, sabedoria ancestral e profundo conhecimento sobre as necessidades da terra e relação do homem com a natureza”, afirmou.

Lula declarou que o governo “respeita os povos indígenas” e trabalha para assegurar os direitos conquistados. O presidente declarou que os indígenas são “fundamentais” para cumprir a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030.

“Sem a proteção dos povos indígenas, o cuidado com a floresta e os rios, a crise climática traria eventos ainda mais extremos de secas e inundações para toda a população brasileira, sem exceção”, disse.

Lula citou que criou o Ministério dos Povos Indígenas, cuja titular é a deputada Sônia Guajajara, e que os povos têm o direito de pleitear a demarcação de terras.

“Os que reclamam que indígena tem muita terra no Brasil, o equivalente a 14% do território nacional, não devem se esquecer que um dia os indígenas tinham todo os 100% do território nacional. Portanto, vocês têm direito de reivindicar, de brigar e de conquistar quanta terra for necessária para a gente manter os povos indígenas, sua cultura e tradição”, disse Lula.

Petróleo

Raoni citou, em discurso traduzido para o português, que Lula já havia sido convidados para visitar a aldeia, o que finalmente ocorreu. O cacique afirmou que alertou Lula sobre a importância de preservar a cultura e o modo de vida dos povos indígenas.

No discurso, conforme a tradução, Raoni se manifestou contrário à exploração de petróleo na bacia da foz do Amazonas, na região norte do país.

“Estou sabendo que, na Foz do Amazonas, o senhor está pensando no petróleo que tem lá debaixo do mar. Eu penso que não. Porque essas coisas, da forma como estão, garantem que a gente tenha um meio ambiente, a terra com menos poluição e menos aquecimento”, disse o cacique, segundo o tradutor indígena.

A fala foi traduzida para o português por um intérprete. Em compromissos oficiais em todo o mundo, Raoni sempre usa sua língua nativa, usada pelos grupos Kayapó.

“Podemos ter consequências muito grandes, que não podemos parar”, seguiu.

A Petrobras e o Ministério de Minas e Energia pressionam para que o Ibama autorize o trabalho a fim de verificar se a exploração de petróleo é viável na região.

Ambientalistas são contrários à exploração de petróleo na área diante do risco de devastação do ecossistema na região.

Ordem Nacional do Mérito

A honraria foi criada em 1946 pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) para “galardoar cidadãos e instituições, brasileiros e estrangeiros, que, por motivos relevantes, se tenham tornado merecedores de reconhecimento pelo Estado brasileiro”.

Segundo o Palácio do Planalto, centenas de brasileiros e estrangeiros foram condecorados com a Ordem Nacional do Mérito, entre os quais Oscar Niemeyer, Manuel Bandeira (1966), Tancredo Neves (1985), Irmã Dulce (1987) Pelé (1991) e Ayrton Senna (1994).

