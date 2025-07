Política Lula condena fala de Trump sobre Bolsonaro, mas já pediu à Argentina a soltura de Cristina Kirchner

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Lula, que diz que o Brasil não aceitará "interferência de quem quer que seja" postou foto em 3 de julho com cartaz pedindo a soltura da ex-presidente argentina. (Foto: Reprodução/X)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nessa segunda-feira (7) que o Brasil não aceitará “interferência ou tutela de quem quer que seja”, em resposta ao que disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que saiu em defesa de Jair Bolsonaro. Em 3 de julho, no entanto, posou com um cartaz que pede a soltura da ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner.

“A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito”, disse em nota oficial.

Também nessa segunda, Trump criticou o que classificou como “tratamento terrível” ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicação na rede social Truth Social, afirmou que o Brasil está promovendo uma “caça às bruxas” contra o ex-mandatário.

“O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro”, escreveu Trump. “Eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo”, declarou.

Lula esteve em Buenos Aires para a cúpula do Mercosul em 3 de julho. Encontrou-se com Cristina Kirchner na ocasião. A argentina disse que o petista foi usado em guerra jurídica quando foi preso em 2018. “Lula também foi perseguido, usaram a guerra jurídica contra ele, chegando a prendê-lo, e tentaram silenciá-lo. Não conseguiram. Ele voltou com o voto do povo brasileiro e de cabeça erguida. Por isso, hoje, sua visita foi muito mais do que um gesto pessoal: foi um ato político de solidariedade”, escreveu Kirchner em sua página no X (ex-Twitter).

“Além de prestar minha solidariedade a ela por tudo que tem vivido, desejei toda a força para seguir lutando com a mesma firmeza que tem sido a marca de sua trajetória na vida e na política. Pude sentir nas ruas o apoio popular que tem recebido e sei bem o quanto é importante esse reconhecimento nos momentos mais difíceis”, escreveu Lula em sua página no X. Em foto publicada no dia do encontro, Lula segura um cartaz que diz “Cristina libre” (“Cristina livre”, em português) ao lado do escritor e pintor argentino Adolfo Pérez Esquivel.

FAB

O Brasil concedeu asilo à mulher do ex-presidente do Peru, Nadine Heredia, logo depois de ser condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro durante a campanha eleitoral de seu marido, Ollanta Humala (2011-2016).

Herendia viajou ao Brasil em 16 de abril em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira). A força aérea impôs um sigilo de 5 anos sobre os custos da operações que trouxe a ex-primeira-dama do Peru.

Em resposta a um pedido via Lei de Acesso à Informação, a FAB se recusou a informar os valores da missão, justificando que se tratam de dados estratégicos das Forças Armadas.

Humala foi considerado culpado por lavagem de dinheiro e recebimento de fundos ilícitos para sua campanha, originados de uma empreiteira brasileira.

Segundo a decisão, Nadine se envolveu no esquema de propina. Ambos receberam dinheiro durante a campanha eleitoral bem-sucedida de 2011. O julgamento durou 3 anos, período em que o ex-presidente alegou perseguição política. (Com informações do Portal360)

