Lula confirma 37 ministérios em seu governo; número é 60% maior do que no de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Atualmente, o governo Bolsonaro possui 23 ministérios. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

O governo eleito definiu quais serão os 37 ministérios que irão compor a Esplanada. A lista com os nomes das pastas foi informada na reunião do Conselho Político da Transição, que aconteceu na terça-feira (20), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília (DF).

Atualmente, o governo Bolsonaro possui 23 ministérios. O número de pastas da nova gestão representa um aumento de 60%. As pastas que já existem e serão mantidas são: Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Relações Exteriores, Comunicação, Minas e Energia, Agricultura, Defesa, Justiça e Segurança Pública e Turismo.

O Ministério da Economia será dividido em três pastas: Fazenda; Planejamento e Orçamento; e Indústria e Comércio. Outra pasta desmembrada será o que hoje é o Ministério do Trabalho e Previdência, que ficará Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência. Em conversa com jornalistas no CCBB na terça, o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, reafirmou que, apesar do aumento de pastas, o custo do Executivo federal continuará o mesmo. “A delegação que o presidente me deu foi ampliar para 37 ministérios sem elevar o número de cargos, e sem elevar os custos com isso. Apesar de alguns duvidarem disso, nós conseguimos fazer. Temos a boa notícia que já está concluído, e já está feito, sem haver criação de cargos, exceto, porque a lei exige, nos cargos dos ministros”, disse Costa. Veja a lista de pastas: — Ministérios ligados à Presidência: 1) Casa Civil (Rui Costa) 2) Secretaria-Geral da Presidência 3) Relações Institucionais 4) GSI (Gabinete de Segurança Institucional) 5) Secom (Secretaria de Comunicação) — Órgãos com status de ministério: 6) AGU (Advocacia-Geral da União) 7) CGU (Controladoria-Geral da União) — Esplanada: 8) Agricultura e Pecuária 9) Ciência e Tecnologia 10) Cultura (Margareth Menezes) 11 ) Defesa (José Múcio Monteiro) 12) Planejamento e Orçamento 13) Fazenda (Fernando Haddad) 14) Desenvolvimento, Indústria e Comércio 15) Educação (Camilo Santana) 16) Gestão e Inovação 17) Igualdade Racial 18) Integração e Desenvolvimento 19) Justiça e Segurança Pública (Flávio Dino) 20) Pesca 21) Previdência 22) Cidades 23) Saúde 24) Comunicação 25) Minas e Energia 26) Mulher 27) Portos e Aeroportos 28) Desenvolvimento Agrário 29) Turismo 30) Direitos Humanos e Cidadania 31) Povos Indígenas 32) Transportes 33) Relações Exteriores (Mauro Vieira) 34) Esportes 35) Trabalho e Emprego (Luiz Marinho) 36) Meio Ambiente 37) Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome

