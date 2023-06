Geral Lula confirma que discutirá com o Papa Francisco a paz na Ucrânia

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Lula repetiu que fará convite ao Papa Francisco para vir ao Brasil. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa segunda-feira (19) que a guerra na Ucrânia será um dos temas de sua reunião com o papa Francisco prevista para esta quarta-feira (21). Na transmissão do programa “Conversa com o Presidente”, Lula detalhou os compromissos internacionais previstos na agenda de visita à Europa. Ele se encontrará também com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

“Estive com o Papa Francisco duas vezes. De forma inequívoca, é o Papa mais comprometido com o povo humilde do mundo”, elogiou Lula. “Ele, sobretudo, foi muito solidário a mim, em todos aqueles meus processos”, lembrou. O presidente revelou que o encontro foi motivado por sua iniciativa e que abordará com o Papa Francisco questões referentes à paz na Europa e à desigualdade no mundo.

“Telefonei para ele. Tomei a iniciativa, falei que gostaria de ir a Roma fazer uma visita para ele, de agradecimento, inclusive a tudo o que ele fez por mim quando eu estava na Polícia Federal e pelos atos de solidariedade. Ele está muito interessado em acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu também quero conversar com ele sobre essa questão da paz. E também quero conversar com ele sobre a questão da desigualdade”, detalhou.

Lula informou que voltará a conversar com o Papa porque quer “aproveitar o mandato de presidente da República para tentar criar uma consciência mundial”. Para o presidente, não é possível explicar a falta de indignação contra a fome, em um planeta que produz mais comida do que consome. “O problema não é de falta de produção. É de falta de distribuição, de falta de dinheiro para comprar o alimento. Então eu vou discutir isso com ele”, prosseguiu.

Como adiantado no sábado (17), Lula repetiu que fará convite ao Papa Francisco para vir ao Brasil, acompanhar o Círio de Nazaré – uma das maiores manifestações católicas do mundo, realizada em outubro, em Belém (PA). “Ele conhece a festa, sabe da importância da festa. Não sei se o Papa correria o risco de ir numa festa que tem milhões e milhões de pessoas. Mas, de qualquer forma, seria uma visita extraordinária. Eu não me neguei a fazer o convite a ele. Até porque eu vou. É a primeira vez que vou ao Círio de Nazaré”, disse Lula.

Mercosul

Ao abordar os compromissos oficiais na França, a partir de quinta-feira (22), Lula adiantou que se encontrará com o presidente francês, Emmanuel Macron, e que discutirá a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que foi retomado após o presidente tomar posse neste ano. “Vou almoçar com o Macron e quero discutir a questão do Parlamento francês, que aprovou o endurecimento do acordo Mercosul-União Europeia”, sublinhou. De acordo com o presidente, a União Europeia não pode ameaçar o Mercosul de punição, caso não cumpra determinações. “Se nós somos parceiros estratégicos, você não tem que fazer ameaças; você precisa ajudar. Isso eu vou conversar com o presidente da França”, explicou.

Lula mostrou-se entusiasmado com a participação na campanha “Power Our Planet”, em frente à Torre Eiffel. O presidente fará um discurso no evento musical no Campo de Marte, a convite do vocalista e líder da banda Coldplay, Chris Martin.

“Vou participar de um evento público na frente da Torre Eiffel, convocado pelo pessoal do Coldplay, para fazer um ato público com vários dirigentes políticos, com vários artistas. Eu serei o orador final desse encontro para falar da questão ambiental”, comemorou.

Lula confirma que discutirá com o Papa Francisco a paz na Ucrânia

2023-06-19