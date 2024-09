Política Lula convida Alexandre de Moraes para o 7 de Setembro em Brasília, em contraponto ao ato de Bolsonaro que pede a cabeça do ministro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Interlocutores de Lula disseram que o magistrado confirmou presença na comemoração, em Brasília, marcada para o período da manhã.(Foto: Gustavo Moreno/SCO/STF)

No 7 de Setembro, horas antes de ser alvo de um ruidoso protesto na Avenida Paulista, no qual aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro pedirão o seu impeachment, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deverá estar a 1.037 quilômetros dali. É que Moraes foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar do Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios.

Interlocutores de Lula disseram que o magistrado confirmou presença na comemoração, em Brasília, marcada para o período da manhã. Se não houver nenhum imprevisto, Moraes estará no palanque do governo.

À tarde, porém, seguidores de Bolsonaro vão levar o boneco de “Xandão” para a avenida com uma “cabeça de ovo” – expressão com a qual se referem a ele –, xingá-lo com todos os impropérios que lhe vierem à mente e chamá-lo de “ditador” que suspendeu a rede social X, de Elon Musk.

A presença de Moraes na tribuna de autoridades – ao lado de Lula, dos presidentes do STF, Luís Roberto Barroso, e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de ministros e de comandantes das Forças Armadas – representa um desagravo do governo ao juiz que mais inimigos comprou nas fileiras bolsonaristas.

Lula avalia que Moraes foi um dos responsáveis por salvar a democracia quando houve a tentativa de golpe de Estado, em 8 de janeiro de 2023. Não é só: desde o início de seu terceiro mandato, o petista selou uma aliança com o STF para governar.

Sem maioria no Congresso, Lula tem contado com a ajuda da Corte até mesmo para a solução de crises políticas que envolvem a distribuição de emendas parlamentares ao Orçamento. Nos últimos dias, em entrevistas, o presidente fez uma defesa veemente de Moraes e disse que Musk precisava acatar as leis brasileiras. “Ele pensa que é o quê?”, criticou.

Na Avenida Paulista, seguidores de Bolsonaro vão responder a essa pergunta com elogios a Musk, tratado como “perseguido”.

Desde sexta-feira (30), quando Moraes decidiu suspender a rede social X, a procura por pulseiras de identificação para acesso VIP aos trios elétricos do ato organizado pelo pastor Silas Malafaia praticamente triplicou.

Ali a palavra de ordem será “Fora, Moraes”. Além disso, no momento em que a Polícia Federal está a um passo de indiciar Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe, a ideia é começar ali um movimento mais vigoroso, cobrando anistia para os vândalos do 8 de Janeiro.

Colegas de Moraes no STF têm certeza de que o ato na Paulista desgastará ainda mais a instituição. Ali será dado o pontapé da campanha que pretende eleger, em 2026, mais bolsonaristas ao Senado, Casa que tem o poder de aprovar o impeachment de magistrados.

Plano

Após as eleições municipais, o plano de seguidores de Bolsonaro é fazer uma outra manifestação, desta vez em Belo Horizonte (MG), para pressionar Rodrigo Pacheco a pautar esse tema.

Ministros do STF não sabem, porém, como conter a nova crise que se avizinha sem desautorizar Moraes, ainda que, nos bastidores, discordem de algumas de suas decisões, como a do bloqueio das contas da Starlink. (Vera Rosa/O Estado de S. Paulo)

