Política Saiba quem vai e quem não vai ao ato do 7 de Setembro organizado por Bolsonaro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Em vídeo convocando apoiadores para o ato, o ex-presidente afirma que o movimento é "suprapartidário". (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O ato de 7 de Setembro na Avenida Paulista, organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidatos à prefeitura de São Paulo e mais de 50 parlamentares do Congresso Nacional. A defesa do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes será um dos temas centrais da manifestação.

O ato foi convocado no mês passado, depois da publicação de mensagens de assessores de Moraes que mostraram que o ministro usou aparato do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fora do rito tradicional de solicitação de serviços, para embasar decisões contra aliados do ex-presidente. A convocatória ao ato ganhou mais força na semana passada, após a crise entre o ministro e o bilionário Elon Musk, que culminou na suspensão do X (antigo Twitter) na sexta-feira (30).

“É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também”, afirmou o ex-presidente no vídeo publicado nas redes sociais.

Em fevereiro, na última manifestação convocada por Bolsonaro na Avenida Paulista, participaram quatro governadores: Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ronaldo Caiado (União), de Goiás; e o governador paulista Tarcísio de Freitas.

Deputados e senadores que são próximos de Bolsonaro já adiantaram que vão ao ato. De acordo uma lista divulgada pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que é um dos organizadores da manifestação, 49 deputados e sete senadores estarão no evento. Sóstenes disse que faixas contra Alexandre de Moraes estão “liberadíssimas”.

O ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo-PR), um dos principais críticos de Moraes, também confirmou ida ao evento na Paulista. Outro representante do partido que estará presente é o presidente nacional da legenda, Eduardo Ribeiro. Na segunda (2), ele assinou uma ação contra suspensão do X protocolada no STF.

Sóstenes adiantou que haverá dois trios elétricos onde Bolsonaro e os aliados vão discursar para apoiadores. A posição dos veículos será a mesma do ato de fevereiro. Naquela manifestação, que reuniu 600 mil pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o veículo ficou na intersecção da Avenida Paulista com a rua Peixoto Gomide.

A lista de discursos e a programação da manifestação será decidida na sexta (6), em uma reunião entre Bolsonaro e o pastor evangélico Silas Malafaia. O líder religioso foi o organizador do ato de fevereiro na Paulista e também da manifestação de abril na Praia de Copacabana.

Vão

Comparecerão ao ato, o governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos); o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e os deputados federais:

* Adilson Barroso (PL-SP)

* Adriana Ventura (Novo-SP)

* Alan Garcês (PP-MA)

* Alfredo Gaspar (União-AL)

* Bia Kicis (PL-DF)

* Bibo Nunes (PL-RS)

* Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

* Capitão Alberto Neto (PL-AM)

* Capitão Alden (PL-BA)

* Carla Zambelli (PL-SP)

* Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

* Coronel Ulysses (União-AC)

* Daniel Freitas (PL-SC)

* Daniel José (Podemos-SP)

* Daniela Reinehr (PL-SC)

* Delegado Caveira (PL-PA)

* Delegado Ramagem (PL-RJ)

* Dr. Frederico (PRD-MG)

* Eros Biondini (PL-MG)

* Evair de Melo (PP-ES)

* FIlipe Martins (PL-TO)

* Fernando Rodolfo (PL-PE)

* General Girão (PL-RN)

* Giovani Cherini (PL-RS)

* Glaucia Santiago (PL-MG)

* Gustavo Gayer (PL-GO)

* Helio Lopes (PL-RJ)

* Jefferson Campos (PL-SP)

* José Medeiros (PL-MT)

* Julia Zanatta (PL-SC)

* Marcel Van Hattem (Novo-RS)

* Marco Feliciano (PL-SP)

* Marcos Pollon (PL-MS)

* Mario Frias (PL-SP)

* Mauricio do Volei (PL-MG)

* Maurício Marcon (Podemos-RS)

* Messias Donato (Republicanos-ES)

* Nelson Barbudo (PL-MT)

* Paulo Bilynskyj (PL-SP)

* Pastor Eurico (PL-PE)

* Reinhold Stephanes (PSD-PR)

* Ricardo Salles (Novo-SP)

* Rodolfo Nogueira (PL-MS)

* Rosana Valle (PL-SP)

* Sanderson (PL-RS)

* Sargento Fahur (PSD-PR)

* Sargento Gonçalves (PL-PB)

* Zé Trovão (PL-SC)

* Zucco (PL-RS)

Também estarão presentes os senadores: Carlos Portinho (PL-RJ); Flávio Azevedo (PL-RN), suplente de Rogério Marinho em exercício; Flávio Bolsonaro (PL-RJ); Jaime Bagattoli (PL-RO); Márcio Bittar (União-AC); Rogério Marinho (PL-RN), senador licenciado e Wilder Morais (PL-GO).

Não vão

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) e o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

