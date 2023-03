Notícias Lula convida presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado para viagem à China

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Pacheco aceitou o convite, enquanto Lira ainda não deu resposta. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para integrarem a comitiva que viajará à China no final de março.

Pacheco foi convidado diretamente por Lula na semana passada, por telefone, e aceitou o convite. Como será uma viagem longa, o presidente do Senado pode reavaliar a decisão dependendo de como estiver a agenda da Casa.

Já Lira foi convidado pelo presidente Lula durante um jantar entre os dois na casa do ministro-chefe da Comunicação Social, Paulo Pimenta. O presidente da Câmara ainda não decidiu se viaja com Lula. Outros ministros e integrantes do governo também participaram do encontro.

Comitiva

Lula quer viajar com uma comitiva ampla de deputados, senadores e ministros, como Fernando Haddad (Fazenda) e Marina Silva (Meio Ambiente). Também deve estar acompanhando por um grupo de cerca de 100 empresários. A ex-presidente Dilma Rousseff, que deve comandar o Banco dos Brics, também vai estar no grupo.

O presidente deve ficar pelo menos três dias cheios na China, passando por Pequim, no dia 28, onde se encontra com o presidente Xi Jinping, e Xangai, no dia 30, onde se reúne com empresários. Vai ser o primeiro encontro bilateral de Xi Jinping depois que ele foi reconduzido à presidência da China.

O tamanho da comitiva e o tempo de duração da viagem contrasta com o encontro de Lula com Joe Biden. Em fevereiro, Lula viajou aos Estados Unidos com uma equipe bem mais enxuta e teve apenas um dia de compromissos em Washington.

Pauta da viagem

A visita à China, principal parceiro comercial do Brasil, é tratada pelo governo como uma das mais importantes deste ano, em conjunto com a viagem, no início deste mês, a Washington. Lula vem dizendo que quer recuperar a relação com o país, abalada durante o mandato de Jair Bolsonaro, que por diversas vezes acusou os chineses de quererem dominar o Brasil.

Em 2022, a China importou 89,4 bilhões de dólares do Brasil, gerando um superávit comercial de 28,7 bilhões, de acordo com os dados de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

Na pauta, além do comércio, deve entrar a guerra da Ucrânia. Durante a visita do chanceler alemão, Olaf Scholz, ao Brasil, no final de janeiro, Lula afirmou que, assim como havia conversado com os europeus, pretendia propor a Xi Jinping a criação de um grupo de diálogo sobre a paz que incluísse a China – o governo chinês mantém uma boa relação com o presidente russo, Vladimir Putin.

