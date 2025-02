Política Lula convida presidentes da Câmara e do Senado para assistir a “Ainda Estou Aqui”

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Além da cúpula do Congresso, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve comparecer. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Além da cúpula do Congresso, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve comparecer. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) convidou os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para assistir ao filme “Ainda Estou Aqui”, no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta segunda-feira (24), às 20h.

O convite ocorre em meio a ofensiva da oposição no Congresso Nacional para tentar destravar o projeto de lei sobre a anistia para condenados por participar dos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023. Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve no Senado para pedir prioridade na pauta. A proposta está em análise na Câmara.

Antes da sessão de cinema, Lula deve se reunir a sós com Hugo Motta. Entre os assuntos que serão tratados nesse encontro está a articulação política do governo com o Congresso. O chefe do Executivo ainda não decidiu quem deve substituir Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais. O ministro deve assumir a pasta da Saúde no lugar de Nísia Trindade.

A sessão de cinema, na residência oficial da Presidência, foi organizada pela primeira-dama Janja Lula da Silva. Além da cúpula do Congresso, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve comparecer. Também foram convidados ministros, aliados do Executivo e líderes do governo no Legislativo.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, está em período de férias e será representada pelo secretário-executivo Márcio Tavares dos Santos, que está como ministro em exercício.

A exibição do filme será realizada a menos de uma semana da cerimônia do Oscar. O longa, dirigido por Walter Salles, concorre em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, pela interpretação de Fernanda Torres no papel da viúva Eunice Paiva.

O filme retrata a história da família Paiva e a luta por justiça após o desaparecimento durante a ditadura militar do ex-deputado Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello. Foi baseado no livro de mesmo nome escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens.

