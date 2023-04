Notícias Lula convoca governadores e prefeitos para “reflexão”

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Presidente quer reunião também com presidentes das duas Casas do Congresso e do Supremo. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou por telefone com o ministro Rui Costa, da Casa Civil, uma nova reunião, na próxima terça-feira (18), em Brasília, com presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Câmara dos Deputados e Senado Federal, governadores e representantes dos prefeitos, além de ministros, para uma “reflexão nacional” sobre os ataques nas escolas.

A ideia foi articulada entre Rui Costa e os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Justiça, Flávio Dino. Eles querem criar uma “agenda de debates no País” não só para prevenir e combater os ataques a alunos e professores nas escolas, mas também para alertar o próprio meio acadêmico, as instituições, as famílias, a mídia e as igrejas para o aumento de depressão e até da automutilação entre adolescentes e jovens. O próximo passo será convidar líderes de todos os matizes ideológicos para aderir à prevenção.

“Não se trata só de uma questão policial, de segurança, mas de algo muito maior e mais complexo. É preciso envolver toda a sociedade”, disse o ministro Rui Costa. Segundo ele, há uma consciência de que a União, sozinha, não vai resolver o problema e impor seguranças armados, muros altos e outras medidas do tipo não serão suficientes.

“Pode botar um batalhão na porta que não vai resolver. O problema está dentro das escolas, é uma patologia social que exige a presença de psicólogos e assistentes sociais e conscientização das famílias e de toda a sociedade”, defendeu Costa.

Proatividade

O Ministro da Casa Civil enfatizou o papel das redes sociais no problema e elogiou as medidas anunciadas por Flávio Dino, para garantir mais “proatividade” das plataformas na internet e prever sanções. O ministro da Justiça defendeu desde multas até a suspensão de serviços. As plataformas serão obrigadas a compartilhar imediatamente com as polícias locais, no prazo de até 2 horas, a localização e o protocolo de rede (IP) de cada pessoa investigada por suspeita de ameaçar ou atacar uma escola. Nos últimos dias, além de ataques em Paraná, Ceará, Goiás e São Paulo, foram abortadas dezenas de ameaças detectadas por órgãos de inteligência policial e de segurança cibernética.

