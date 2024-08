Política Lula critica preço dos automóveis no Brasil

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Lula falou da necessidade de ajustar o preço dos carros para ampliar o acesso de compra também para a população mais pobre. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula falou da necessidade de ajustar o preço dos carros para ampliar o acesso de compra também para a população mais pobre. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, nesta quarta-feira (14), da necessidade de ajustar o preço dos carros para ampliar o acesso de compra também para a população mais pobre.

“É preciso que a gente adeque o carro para as condições de pagamento das pessoas. O brasileiro não se importa [com prestações]”, afirmou no evento Diálogos Capitais, na Confederação Nacional da Indústria (CNI).

E deu um exemplo: “Mesmo se o juro for zero, se a pessoa não tiver dinheiro ela não vai consumir”, completou.

Em fevereiro, na fábrica da Volkswagen, o chefe do Executivo anunciou que o setor automobilístico planeja investir R$ 41 bilhões na indústria nacional nos próximos anos.

“Quando eu deixei a Presidência em 2010, a gente vendia 3 milhões de carros por ano. Quando voltei, 15 anos depois, a gente estava vendendo 1,8 milhão“, citou na CNI. A explicação, segundo ele, é a falta de “determinação política”.

“O que aconteceu no País? As pessoas perderam o gosto de comprar carro? As indústrias pararam de produzir? Não, o que faltou foi determinação política de fazer as coisas acontecerem”, disse.

O presidente contou ter falado para CEOs de montadoras que “a única coisa que posso oferecer é consumidor para o carro de vocês.

“Se a gente melhorar as condições do povo pobre, de salário, a renda, você pode ficar certo que o povo vira consumidor. As pessoas querem ter um carrinho”.

