Mundo Lula cumprimenta o papa por defender a paz na Ucrânia e faz convite para visita ao Brasil

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Presidente (E) e o pontífice conversaram por ligação nesta quarta-feira (31) Foto: Reprodução Presidente e o pontífice conversaram por ligação nesta quarta-feira (31) Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o papa Francisco por ligação nesta quarta-feira (31). Lula publicou mensagem no Twitter sobre o encontro com o pontífice.

“Cumprimentei o Papa pelos esforços na defesa na paz na Ucrânia e no combate à pobreza. Agradeci os gestos na defesa da democracia em nosso país nos últimos anos. Devemos ter uma audiência no Vaticano nos próximos meses e convidei o Santo Padre para visitar o Brasil”, disse o presidente.

A última vinda papa ao Brasil completará 10 anos em julho. No país, o pontífice participou das cerimônias da Jornada Mundial da Juventude, que reuniu milhares de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, Francisco também esteve na basílica de Aparecida, a padroeira do país.

Lula e o papa estiveram juntos pela última vez em fevereiro de 2020, no Vaticano. Em entrevista à TV argentina, no final de março deste ano, Francisco voltou a afirmar que o presidente brasileiro foi condenado e preso, em 2018, sem provas concretas.

O pontífice considerou injusto o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, a quem chamou de “excelente mulher”.

2023-05-31