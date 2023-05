Grêmio Grêmio enfrenta o Cruzeiro buscando chegar nas quartas de finais da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Foto: Portal O Sul A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Foto: Portal O Sul

A noite é de Copa do Brasil para os maiores campeões da competição. Grêmio e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (31), a partir das 20h, no estádio Mineirão, em Minas Gerais.

A primeira partida na Arena do Grêmio acabou empatada em 1 a 1. Ambos precisam vencer para avançar na competição. Um novo empate, a decisão acontece nas penalidades máximas. O clube que chegar às quartas de final da Copa do Brasil vai garantir mais R$ 4,3 milhões em premiação.

O clube gaúcho vem vivendo um momento interessante após resultados positivos no Grenal e contra o Athletico-PR. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, está mantendo os esquema de três zagueiros que vem dando certo no Brasileirão. Para a partida contra os mineiros, o time será praticamente considerado ideal.

O maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos, o clube mineiro vem em um bom momento apesar do empate por 1 a 1 com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Cruzeiro não vence há três partidas.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fabio, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Luis Suárez.

Provável escalação do Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Mateus Vital (Wallisson); Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa/RJ)

Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa/SP)

Quarto árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

