Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Foto: Portal O Sul A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

Precisando buscar um resultado com a diferença de dois gols, o Inter entra em campo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para enfrentar o América Mineiro. A partida acontece a partir das 21h30min pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na primeira partida, em Minas Gerais, o clube mineiro venceu por 2 a 0. O clube que chegar às quartas de final da Copa do Brasil vai garantir mais R$ 4,3 milhões em premiação.

Nas últimas semanas, o Inter estava passando por um tempo de turbulência. O momento quase custou o emprego do técnico do Inter, Mano Menezes. O Inter está vindo de duas vitórias consecutivas sobre o Metropolitanos pela Libertadores e diante do Bahia pelo Brasileirão.

Já o clube mineiro está em uma semana ruim. Acabou perdendo para o Defensa y Justicia, na Sul-Americana, e no Brasileirão segue na zona de rebaixamento. Na última partida, o América Mineiro perdeu para o Botafogo e tem apenas uma vitória no Brasileirão.

Provável escalação do Inter

John; Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Campanharo, Johnny e Carlos de Pena; Pedro Henrique, Alemão e Wanderson

Provável escalação do América Mineiro

Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Wanderson e Nicolas; Lucas Kal, Breno, e Martínez; Everaldo, Aloísio e Mateus Gonçalves.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP)

Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

