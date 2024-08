Brasil Lula defende o governador de Mato Grosso após vaias: “A gente não enxota convidado”

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Governador Mauro Mendes acrescentou que Lula "é um líder admirado por brasileiros em grande parte desse País". (Foto: Divulgação GE/MT)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nessa quarta-feira (31/7), da entrega de mil novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em Várzea Grande (MT). A cerimônia contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, e do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao ser chamado para discursar, Mendes foi alvo de vaias e defendido por Lula.

“Queria pedir um favor: o governador não está aqui porque ele quer. Ele está aqui porque foi convidado por mim e pelo governo federal. Isso aqui é um ato institucional, um ato da presidência. Em todos os estados que vou, eu convoco governador, prefeito. O que que é desagradável? É que se vocês que são meus amigos e companheiros não tratam ele bem, quando eu for num ato deles, as pessoas dele também não vão me tratar bem”, alegou.

“É importante que as pessoas que estão na nossa casa, que a gente convidou, a gente tem que respeitar. A gente não enxota convidado nosso. Por isso, vamos ouvir o governador”, disse, emendando que o governo local contribuiu com R$ 11 milhões para construir o conjunto habitacional.

Estadista

Em um ato de gentilezas, o governador Mauro Mendes disse que o petista “tem dado demonstração clara de como um estadista deve governar o País”.

“Todos vemos como o senhor trata a política com respeito e com olhar humano. Para grande parte da população, respeito é algo que muitos dos nossos irmãos brasileiros têm perdido. Nos últimos anos vivemos tempos difíceis nesse país, intolerância, desrespeito. A falta de amor dominou muitas partes desse país. Fico feliz que o senhor, em muitos momentos, tenha dado demonstração clara de como um estadista deve governar esse país: olhando para todos independente de concordar ou não”.

Mendes acrescentou que Lula “é um líder admirado por brasileiros em grande parte desse País”.

“Democracia se faz olhando para todos, independente de credo, independente de orientação política, temos que olhar para todos como ser humano que merece tratamento digno e respeitoso. E o senhor tem dado essa demonstração e por isso é o senhor é um líder admirado por brasileiros em grande parte desse país”, concluiu.

Na ocasião, Lula também foi condecorado com o título de cidadão mato-grossense.

