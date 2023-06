Política Lula definirá sobre troca da ministra do Turismo após viagem à Europa; mudança na pasta da Saúde está descartada

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Mesmo sem anúncio oficial sobre seu futuro, Daniela Carneiro já começou a se despedir do governo. (Foto: Pedro França/MTur)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve deixar a decisão de demitir a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, para depois da viagem que vai fazer à Europa, na semana que vem. A saída dela já é ponto pacífico dentro do governo, mas o chefe do Executivo tem adiado a definição devido à relação de proximidade que tem com a ministra.

Uma troca na pasta da Saúde, comandada por Nísia Trindade, está descartada. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, “não existe nenhuma chance” de Nísia deixar o cargo.

Lula embarca para o continente europeu nesta terça-feira (20) e vai passar pela Itália e pela França. Ele vai se encontrar com o papa Francisco, no Vaticano, e depois deve participar de um evento em Paris organizado pelo presidente francês, Emmanuel Macron. O mandatário brasileiro fica na Europa até sexta (23).

Conforme ministros do governo, nenhuma decisão sobre o futuro de Daniela será anunciada antes da viagem. De todo modo, a ministra já começou a se despedir do governo. Na última quinta (15), durante uma reunião de Lula com todos os ministros, ela apresentou um vídeo com as ações implementadas pela pasta desde que assumiu o Turismo, no início do ano.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a possível demissão de Daniela é algo “absolutamente natural” e que o governo analisa o pedido do União Brasil, o partido dela, para indicar um novo nome para a pasta.

“Está em debate um pedido de reformulação dos seus ministros, então nós vamos continuar discutindo. Vamos programar nos próximos dias, ouvir dos dirigentes do União Brasil qual a proposta que eles apresentam em relação a isso. É absolutamente natural que esse debate possa acontecer, sobretudo com ministros que são indicados por partidos”, afirmou.

O União Brasil aguarda a mudança desde que Daniela anunciou, em abril, que deixaria a legenda e, ao longo do mês passado, deu recados a Lula de que a troca seria necessária caso o presidente quisesse contar com os votos do partido no Congresso. Em votações de temas delicados para o governo, como a de um projeto que anulou as alterações promovidas pelo chefe do Executivo no Marco do Saneamento Básico, o União Brasil votou em peso contra o Palácio do Planalto.

Na última terça (13), Padilha participou de um jantar com deputados do União Brasil. O evento praticamente selou a troca. O substituto deve ser o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), que tem o apoio da maioria da bancada para chefiar o Ministério do Turismo.

Lula definirá sobre troca da ministra do Turismo após viagem à Europa; mudança na pasta da Saúde está descartada

2023-06-19