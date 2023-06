Política Governo espera aprovação com folga de Cristiano Zanin como ministro do Supremo

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Zanin é advogado e defendeu o presidente Lula durante a Operação Lava-Jato. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O advogado Cristiano Zanin deve ser aprovado com folga para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo informações do Poder360, a expectativa do governo é de cerca de 55 votos favoráveis de senadores para o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A sabatina de Zanin está marcada para esta quarta-feira (21) na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). No mesmo dia, deve seguir para o plenário da Casa.

Levantamento mostra que ao menos 43 senadores já decidiram por votar a favor de Zanin. O advogado precisa de 41 votos favoráveis para ser aprovado e assumir a cadeira no Supremo.

Integrantes do governo no Senado estão certos da vitória. Em entrevista, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) falou sobre a segurança do governo na aprovação do indicado de Lula.

“A demonstração do equilíbrio, da serenidade, da unidade e acho, inclusive, que ele será uma das maiores votações dos que já tiveram no Senado”, disse Eliziane.

Além do apoio do PT (8 senadores), Zanin também assegurou os votos do MDB e do PSD, com 10 e 14 votos, respectivamente. O PSB (4 senadores) também irá votar unanimemente a favor do advogado.

Além disso, mesmo opositores do governo devem ser favoráveis ao indicado de Lula. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou, na sexta-feira (16) que irá votar a favor. Ciro foi ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL). Já a bancada do PP, segundo Ciro, foi liberada para votar como quiser.

A votação para um novo ministro do STF é secreta. Na sabatina na CCJ, Zanin responderá aos questionamentos dos senadores.

Na última quinta (15), o advogado já teve um relatório favorável em relação à sua experiência e aos seus conhecimentos em direito para ser indicado ao Supremo.

No parecer do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), é indicado que os integrantes da comissão dispõem de elementos “suficientes” para firmarem juízo sobre a nomeação do advogado.

Se passar pelo crivo dos congressistas, Zanin poderá ficar no STF, segundo os critérios atuais, até 15 de novembro de 2050, quando completará 75 anos. Ocupará a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou antecipadamente em 11 de abril.

Cristiano Zanin, de 47 anos, é advogado e defendeu o presidente Lula durante a Operação Lava-Jato. Alvo da força-tarefa, o petista foi preso em razão dos processos conduzidos pelo ex-juiz e atualmente senador Sergio Moro (União Brasil-PR), em Curitiba (PR). As condenações somavam quase 30 anos, e ele ficou preso por 580 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-espera-aprovacao-com-folga-de-cristiano-zanin-como-ministro-do-supremo/

Governo espera aprovação com folga de Cristiano Zanin como ministro do Supremo

2023-06-19