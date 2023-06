Economia Tendência de tirar dinheiro do Brasil para investir no exterior já está resultando em perdas

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

País oferece hoje mais opções de retorno do que os papéis vendidos em Bolsas estrangeiras. (Foto: EBC/Divulgação)

De acordo com Ivan Barboza, sócio-gestor do Ártica, o pior erro que os investidores poderiam cometer em 2023 é dolarizar sua carteira. Ele ressalta que essa tendência de tirar dinheiro do Brasil para investir em ativos no exterior, que tomou impulso no início do ano junto com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já está resultando em perdas.

Entre janeiro e a o dia 12 de junho, o dólar cedeu 9,3% frente ao real, passando de R$ 5,36 para R$ 4,86. A situação nos mercados lá fora também segue em um ritmo cercado por incertezas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o aperto monetário do Federal Reserve (Fed) já vitimou algumas instituições financeiras. É o caso do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank.

Atualmente, a taxa dos Fed Funds está entre 5% e 5,25%, a maior em 15 anos, o que alimenta temores de recessão na maior economia do mundo.

Em sua última reunião, realizada no meio da semana passada, o banco central americano confirmou a expectativa do mercado financeiro de manutenção da taxa.

O mesmo cenário é observado na Europa, que lida com inflação e juros mais altos, além das incertezas relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia. Por aqui, o BC já terminou o ciclo de alta da taxa Selic e a inflação dá sinais de arrefecimento.

A instituição comandada por Barboza possui apenas um fundo de investimento, o Ártica Long Term FIA, cuja carteira é composta totalmente por ações do mercado doméstico.

“Olhando dados mais macro, o Brasil tem mais oportunidades do que as Bolsas estrangeiras”, afirma ele.

1. O Ibovespa subiu 7,61% nos últimos 30 dias. Essa tendência de alta deve continuar?

Essa tendência de alta do Ibovespa deve continuar porque os ativos estão muito baratos hoje em função dos juros altos. Na hora em que a curva inverter e começar a cair, o Ibovespa vai subir até chegar no preço normal. Estamos abaixo da média em equities, tem espaço para subir.

2. O sr. já vê espaço para o Banco Central cortar os juros?

Vai acontecer em algum momento do segundo semestre, porque a inflação já começou a ceder e tem uma pressão política muito grande para que o corte de juros seja feito. Se não tiver nenhuma reversão na tendência de inflação, será difícil para o Banco Central defender a manutenção de juros tão altos.

3. Já é hora de comprar papéis de empresas de setores mais sensíveis aos juros, como varejo?

Eu comprei. Tenho algumas posições sensíveis à curva de juros. Não são posições grandes, por conta da incerteza de quando os cortes (de juros) acontecerão, mas todas com horizonte de três anos. Esse é o tempo que eu posso esperar, e ganhar um dinheiro legal. Um desses setores que compramos foi a incorporação imobiliária, com Eztec, que é uma empresa excelente e com histórico relevante.

4. Qual é o pior erro que um investidor pode cometer neste ano?

O movimento que começou no início deste ano de tirar capital do Brasil e mandar para fora. As Bolsas mundiais estão mais caras, e vi muita gente tirando o dinheiro do País porque acha que o Brasil está arriscado, mas sem o menor conhecimento de como estão os ativos no exterior. Os investidores estão comprando qualquer coisa.

5. Então, o Ártica não está investindo em nada fora do Brasil?

Não estou tirando dinheiro do País porque o câmbio está ruim, e nós conhecemos mais o Brasil do que o mercado de fora. Olhando dados mais macros, o Brasil tem mais oportunidades do que as Bolsas estrangeiras. Essa macrotendência de investidor de varejo converter dinheiro para dólar já deu errado. O pessoal começou isso com o dólar a R$ 5,30 e, agora, já está a R$ 4,90. Uma forma melhor de se proteger é por meio de títulos pós-fixados do Tesouro. Em geral, eles são um excelente jeito de o investidor não correr tanto risco.

6. O sr. se considera o “gestor mais calmo do mercado”, mas qual é sua maior preocupação hoje?

Minha maior preocupação é o tempo que as coisas podem demorar para acontecer. A Eztec, por exemplo, é uma empresa que depende da queda de juros para voltar a vender. O nosso investimento depende que essa retomada da indústria aconteça em uma determinada janela de tempo. Quanto mais tempo demora, pior vai ficando meu retorno. Meu medo é que demore demais e o meu retorno seja corroído pela passagem do tempo.

