Política Lula demite comandante do Exército

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











General Júlio César de Arruda havia assumido interinamente o cargo ainda no governo Bolsonaro Foto: EBC Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu neste sábado (21) o general Júlio César de Arruda do cargo de comandante do Exército.

O substituto será o atual comandante militar do Sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

O militar assumiu interinamente o comando do Exército em 30 de dezembro do ano passado, ainda no governo Jair Bolsonaro. Foi um acerto com a equipe de transição de Lula para que a troca do comando ocorres antes da posse do novo governo.

Ele foi confirmado no cargo pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no dia 6 de janeiro deste ano.

O general Júlio César de Arruda tem 63 anos e entrou no Exército no ano de 1975. Na ocasião, era o general mais antigo da força.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política