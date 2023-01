Inter Saiba quem é o técnico do Juventude, adversário do Inter neste sábado

21 de janeiro de 2023

O clube acertou com o treinador ainda para as rodadas finais do Brasileirão visando 2023.

A estreia do Campeonato Gaúcho irá botar dois técnicos conhecidos e respeitados no Brasil. Trata-se de Mano Menezes pelo Inter e Celso Roth pelo Juventude. Após seis anos sem comandar um time, Roth voltou a trabalhar no futebol brasileiro após aceitar o convite do clube gaúcho ainda em 2022.

O experiente treinador terminou a temporada passada no comando do clube de Caxias, mas já com o time rebaixado para a Série B. O clube continuou com o comandante visando a temporada de 2023.

Roth é conhecedor do Campeonato Gaúcho. Foi campeão em duas oportunidades, uma pelo Inter, em 1997, e outra pelo Grêmio, em 1999. A última vez que o treinador comandou uma equipe gaúcha foi em 2011 pelo Grêmio novamente.

O último confronto entre Mano Menezes e Celso Roth aconteceu em 2014. Na partida, Roth era técnico do Coritiba e Mano do Corinthians. O jogo terminou em empate sem gols, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.

