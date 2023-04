Economia Lula descarta embate com presidente do Banco Central e já pensa em novos nomes para a diretoria da instituição

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os novos indicados pelo Planalto serão pessoas da mais alta responsabilidade, porque o governo "não vai brincar com a economia”, afirmou o Executivo Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os novos indicados pelo Planalto serão pessoas da mais alta responsabilidade, porque o governo "não vai brincar com a economia.” (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que irá indicar o presidente e diretores do Banco Central conforme os “interesses do governo”. Ele afirma que não vai “ficar brigando com o presidente do Banco Central, porque ele tem 2 anos de mandato” e logo mais se discutirá um novo nome para ocupar o cargo.

Os indicados, segundo ele, serão pessoas da mais alta responsabilidade, porque “nós não vamos brincar com a economia.”

Brincar com a economia

“A história de vários países do mundo mostra que, quando você tenta brincar com a economia, e a brincadeira não dá certo, o resultado é desastroso para todo mundo. E sou muito cauteloso, sou muito meticuloso para tratar da questão econômica.”

O presidente da República fala também em dois nomes para cargos de direção da instituição este ano, e mais outros dois para o próximo. “Então, eu vou dizer que vamos escolher as pessoas corretas, para o lugar certo. Temos duas pessoas esse ano. Ano que vem temos mais duas pessoas. E quem sabe nos dois anos, eu vou discutir no governo a mudança do presidente do BC, que vai passar pelo Senado.”

Autonomia

Sobre a autonomia ou não do BC, o chefe do executivo diz que nunca transformou o assunto em uma questão de princípio. “Ninguém vai ter mais autonomia do que o Meirelles teve. Tínhamos um jogo muito acertado.”

As falas de Lula ocorrem em meio a um desentendimento entre o líder do executivo e o presidente do Banco Central, Campos Neto, sobre as altas taxas de juros, que estão no patamar de 13,75%. Em outro momento da conversa, Lula classificou a atual taxa como “incompreensível”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/lula-descarta-embate-bc-pensa-novos-nomes/

Lula descarta embate com presidente do Banco Central e já pensa em novos nomes para a diretoria da instituição

2023-04-06