Notícias Lula deve manter despachos do Palácio da Alvorada nesta semana, enquanto se recupera de cirurgia

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Equipe médica liberou presidente para receber visitas, mas não há reuniões presenciais marcadas. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Em recuperação de uma cirurgia no quadril e uma nas pálpebras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve manter nesta semana os despachos do Palácio da Alvorada e permanecer longe do Planalto. Desde o dia 29 de setembro, quando se submeteu aos procedimentos, o chefe do Executivo tem tido contato com ministros apenas por telefone e videoconferência. Agora, ele está liberado pelos médicos para receber visitas. Não há ainda, porém, confirmações de reuniões com seus auxiliares.

Nesta semana, além de cuidar das questões relativas ao conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o presidente terá que decidir se veta ou sanciona o projeto de lei do marco temporal das terras indígenas. Há também a expectativa que o presidente comece a ter conversas para definir os nomes do novo ministro do Supremo Tribunal Federal e do futuro procurador-Geral da República.

Há um movimento no núcleo central do governo pelo veto parcial. Os ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas já defenderam, em pareceres enviados à Casa Civil, o veto total ao texto que estabelece que podem ser demarcadas apenas terras que estavam ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da constituição.

Fisioterapia

Os médicos que realizaram a cirurgia de Lula em 29 de setembro previam que a partir desta segunda-feira (16), o presidente retomaria suas atividades normais, mesmo que no Palácio da Alvorada. No entanto, em sua agenda oficial para hoje, consta a indicação de “sem compromissos oficiais”.

Lula tem intercalado sessões de fisioterapia com uma rotina de trabalho restrita. Até mesmo assessores mais próximos ficaram sem acesso ao petista, que passou a dar ordens e despachar apenas por telefone.

Na segunda-feira da semana anterior, Lula participou pela primeira vez de uma reunião do governo, mas de maneira remota. Na ocasião, apareceu na videoconferência com ministros de óculos escuros, que escondiam o resultado da blefaroplastia a que foi submetido. O procedimento consiste na retirada do excesso de pele da pálpebra, o que pode causar inchaço na região.

Na quinta-feira, a assessoria do Planalto divulgou a primeira foto de Lula depois da cirurgia. Ele usava óculos de grau enquanto conversava com o presidente de Israel, Isaac Herzog.

