Política Lula deve se reunir com cotados para a Procuradoria-Geral da República após o retorno do G20

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Presidente Lula tem conversado sobre o assunto com ministros do STF e sinaliza preferencia por subprocurador-geral Paulo Gonet Foto: João Américo/Secom/PGR Foto: João Américo/Secom/PGR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir após voltar de viagem ao G20, na próxima segunda-feira (11), com os cotados para a sucessão do procurador-geral da República, Augusto Aras.

O petista sinalizou a um grupo de aliados que quer tomar uma decisão nas próximas duas semanas. Lula já tratou do tema, em conversas reservadas, com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e sinalizou preferência pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet.

Gonet tem o apoio de ministros como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ele se reuniu recentemente com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O petista relatou a conversa ao presidente, que demonstrou satisfação.

Lula já tem descartado reencaminhar Aras. Ele também não demonstrou animação, segundo auxiliares presidenciais, com os subprocuradores Mário Bonsaglia e Antônio Carlos Bigonha.

Bigonha, aliás, conta com apoio na cúpula nacional do PT e se reuniu recentemente com o ministro Cristiano Zanin. A ideia é que Lula receba Gonet, Bonsaglia e Bigonha antes de anunciar a sua decisão. Os três já foram submetidos a uma espécie de entrevista promovida por Padilha.

Lula, no entanto, tem sinalizado que deve deixar a escolha do sucessor da ministra Rosa Weber, da Suprema Corte, para outubro. O petista não quer definir um nome antes da aposentadoria compulsória da ministra, que completa 75 anos em 2 de outubro.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, um dos cotados para a vaga, já sinalizou a Lula, segundo relatos feitos, que neste momento não tem pretensão ao posto. Além dele, são cotados o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

