Lula diz a aliados que vai nomear ministros da Fazenda, Casa Civil, Justiça, Defesa e Relações Exteriores nesta sexta

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Fernando Haddad deverá ser nomeado como ministro da Fazenda. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse, em conversas com políticos na tarde dessa quinta-feira (8), que vai anunciar nesta sexta (9) os titulares de cinco ministérios (Fazenda, Casa Civil, Relações Exteriores, Justiça e Defesa) e os três comandantes das Forças Armadas. Segundo interlocutores, o petista revelou ainda que planeja, como forma de afastar bolsonaristas da gestão federal, exonerar todos os servidores comissionados da administração federal direta.

Como novo ministro, citou nominalmente apenas o senador eleito Flávio Dino (MA) que comandará a Justiça. De acordo com lideranças petistas, os demais ministérios indicados serão Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e José Múcio (Defesa). Nas conversas, Lula chegou a comentar que o novo titular do Ministério das Relações Exteriores está na Croácia. O representante diplomático do Brasil na Croácia é o diplomata Mauro Vieira, justamente um dos nomes que vem sendo citado por aliados de Lula para o posto.

O presidente eleito ainda se queixou do fato de não poder usar a Granja do Torto durante a transição. Também revelou que não pretende se mudar para o Alvorada logo após tomar posse, sugerindo que o local precisará passar por uma varredura após o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixar o cargo.

Ao falar sobre a exoneração de servidores, Lula fez a ressalva que eventuais demitidos que ocupem funções técnicas seriam renomeados dias depois.

Lula ainda disse que Dino é o nome certo para cuidar da revisão da liberação de armas. Também afirmou que precisa indicar o titular da Casa Civil, porque o novo governo precisa começar a andar. De acordo com aliados, o presidente eleito ainda pode anunciar mais nomes nesta sexta. Há uma preocupação de ter uma mulher na primeira leva de nomeados para sinalizar que o governo terá um ministério diverso.

Em discurso na reunião do diretório nacional do PT, Lula disse que decidiu antecipar a indicação dos ministros porque muitos nomes já estão sendo citados no noticiário e chegou a hora de acabar com as especulações. Também afirmou que é o momento para oficializar os interlocutores em determinados setores.

O presidente eleito ainda revelou aos seus colegas de partido que, na próxima semana, após a Câmara dos Deputados aprovar a PEC da transição, pretende anunciar uma nova leva de ministros e ter, assim, a maior parte do primeiro escalão de sua gestão formado.

Em conversa com a imprensa, o coordenador dos grupos de trabalho da transição, Aloizio Mercadante, afirmou no Centro Cultural Branco do Brasil (CCBB), em Brasília, que os ministros anunciados vão se manifestar publicamente nesta sexta mesmo.

“Notícia boa a gente dá aos poucos. A agenda positiva começa a partir de amanhã. A partir de amanhã, os ministros darão coletiva para explicar a estrutura do ministério e as primeiras medidas”, disse.

