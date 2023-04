O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a relação do Brasil com a China “não é capaz de criar nenhum arranhão” entre o governo brasileiro e os Estados Unidos. A declaração foi dada a jornalistas em Pequim na sexta-feira (14), último dia da viagem oficial do petista ao país asiático, onde ele se reuniu com o presidente Xi Jinping.

“Não acredito e não há nenhuma razão para isso. Quando eu vou conversar com os Estados Unidos, não fico preocupado com o que a China vai pensar. Estou conversando sobre os interesses soberanos do meu País. Quando venho conversar com a China, também não fico preocupado com o que os Estados Unidos estão pensando. É assim que fazem os Estados Unidos, a China e todos os países”, afirmou Lula.

O presidente disse que visitou a empresa de telecomunicações Huawei visando ao crescimento tecnológico do Brasil. A Huawei é rival de empresas norte-americanas do setor. “Eu fui visitar a Huawei porque eu tenho necessidade de fazer uma revolução digital no nosso País. Nosso País está muito atrasado. E eu acho que não é correto a gente não dar ao povo brasileiro a mesma oportunidade que outros países já têm”, explicou.

Guerra na Ucrânia

Lula também foi questionado sobre a conversa com Xi Jinping em relação à guerra na Ucrânia, invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.