Política Lula afirma que decisão sobre possível prisão de Putin em visita ao Brasil será da Justiça e não do governo

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar sobre uma possível prisão de Vladimir Putin no caso de uma visita do russo ao Brasil durante a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro, marcada para novembro de 2024. Em entrevista coletiva em Nova Délhi, na Índia, nesta segunda-feira (11), o petista disse que a decisão caberá à Justiça.

O petista viajou ao país asiático para participar da Cúpula do G20, que terminou no domingo (10). Antes do fim do encontro, em entrevista ao canal indiano Firstpost, Lula disse que convidará Putin para a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro e que o presidente russo não seria preso se viajasse ao Brasil.

Já nesta segunda, Lula mudou a versão, afirmando que uma possível prisão de Putin não cabe ao governo, mas à Justiça. “Isso quem decide é a Justiça. Não é o governo nem o Parlamento. É a Justiça que vai decidir”, declarou.

Putin poderia ser detido no Brasil devido a mandados de prisão que foram emitidos contra ele pelo TPI (Tribunal Penal Internacional) por crimes de guerra. O Brasil é signatário do acordo, o que prevê o cumprimento de mandados expedidos pela Corte.

Questionado se retiraria o Brasil do TPI, Lula disse que precisa estudar melhor o acordo. O presidente afirmou que países como Rússia e Estados Unidos não participam do tribunal.

Lula disse ainda que espera que o conflito na Ucrânia já tenha acabado até novembro de 2024, quando acontecerá a Cúpula do G20 no Brasil.

Lula afirma que decisão sobre possível prisão de Putin em visita ao Brasil será da Justiça e não do governo

2023-09-11