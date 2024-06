Política Lula diz que defende presunção de inocência para Bolsonaro; “Mas que ele tentou dar o golpe, tentou”

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Lula afirmou que não deseja o mal a nenhum adversário. Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil Lula afirmou que não deseja o mal a nenhum adversário. (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou defender a “presunção de inocência” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas afirmou que o seu antecessor “tentou dar o golpe”. A declaração foi dada durante entrevista ao site UOL.

“O que eu defendo para ele eu defendo para mim: que ele tenha direito à presunção de inocência, que ele tenha direito de se defender e que ele seja ouvido. É só isso o que eu defendo”, declarou Lula. “Não quero que ele seja condenado ou que ele seja inocentado, eu quero que ele seja julgado corretamente.”

Lula, no entanto, acrescentou: “Que ele tentou dar o golpe, tentou. Isso é visível.” O presidente também criticou o recebimento de joias por Bolsonaro. “Presidente da República não ganha joia, presidente da República ganha presente”, disse.

O petista afirmou querer que o veredicto “seja em função do crime do tamanho que ele cometeu” e que não deseja o mal a nenhum adversário.

Jair Bolsonaro é investigado em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) e têm o ministro Alexandre de Moraes como relator. Entre os casos estão o envolvimento do ex-presidente em tentativa de golpe de Estado e ainda na venda ilegal de joias que ele recebeu de presente da Arábia Saudita. Bolsonaro já foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por organizar um ato no Palácio da Alvorada para atacar as urnas eletrônicas.

Bolsonarismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o bolsonarismo tem quatro possíveis opções para disputar a Presidência da República em 2026. O petista citou os nomes dos seguintes governadores: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP); Romeu Zema (Novo-MG); Ronaldo Caiado (União Brasil-GO); e Ratinho Junior (PSD-PR).

“Isso não precisa ter inteligência. Não é uma sacada inteligente minha. ‘Lula diz que descobriu 4 pessoas’. Não. São governadores de Estados importantes que podem ser candidatos. Não sei se serão. Sinceramente, não sei”, disse em entrevista.

Para Lula, São Paulo é o Estado mais importante do Brasil. Em relação a Tarcísio, o petista diz ter “pouca relação” com o governador de SP, mas espera que o republicano não tenha problema em estar perto dele em eventos públicos.

“Eu tenho pouca relação com o Tarcisio. Espero que ele não tenha preocupações de querer estar junto comigo em alguns eventos. Eu estou indo para São Paulo sábado. Vou para a zona leste, anunciar faculdades no Estado, e se ele quiser estar junto, ele está convidado”, declarou. Conforme a pesquisa Genial/Quaest divulgada em 13 de maio, o presidente Lula teria 46% de intenções de voto nas eleições presidenciais de 2026 no caso de um confronto contra Tarcísio, que teria 40% dos votos.

