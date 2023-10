Política Lula diz que quer viver até os 120 anos de idade para”tentar salvar” o planeta Terra

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2023

Na sexta-feira, o presidente da República completou 78 anos. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que quer viver até os 120 anos de idade para “tentar salvar” o planeta Terra. A declaração foi dada no sábado (28), um dia após o seu aniversário de 78 anos.

“Eu estou muito feliz de estar completando 78 anos. Quando tinha 30, jamais imaginei que pudesse chegar aos 60. E agora, com 78, na perspectiva de viver 120. É a meta que eu estou conversando com o Todo Poderoso para que ele permita que eu fique um pouco mais no planeta Terra, até porque nós temos que tentar salvar esse planeta. Muito obrigado a todos pelas felicitações no meu aniversário”, afirmou Lula nas redes sociais.

Na sexta-feira (27), apoiadores do petista se reuniram em frente ao Palácio da Alvorada para parabenizá-lo. Com bandeiras do PT e roupas vermelhas, eles cantaram “Parabéns a Você” repetidamente.

O carro em que o presidente estava parou perto dos militantes. Lula abaixou o vidro e acenou para os apoiadores.

